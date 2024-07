Ante una multitud, Nicolás Maduro cerró su campaña en Caracas

“Hemos unido las fuerzas del pueblo”

Al calificar la campaña “como heroica, creativa, admirable, propositiva”, Nicolás Maduro valoró que “hemos unido a todas las fuerzas del pueblo”. “Hemos constituido una nueva mayoría política social y cultural que se va a expresar como una contundente mayoría electoral el domingo 28 de julio”, acotó.

“No solo hemos unido al chavismo, el pueblo bolivariano está en la calle unido como un solo bloque de fuerza”, dijo.

“Por la armonía y la inclusión unir a todos los venezolanos: es la tarea principal del momento”, suscribió el jefe de Estado venezolano, mientras que invitó a los líderes decepcionados por la derecha a sumarse a la candidatura “del hombre por la paz, Nicolás Maduro: bienvenidos a construir patria, unión nacional”, dijo.

Bolivariano y chavista

Al hacer un llamado a todos los sectores del país que sufrieron sanciones, refirió que “sólo un presidente bolivariano y chavista, sólo este hombre que está aquí, que no es individual sino un pueblo, garantiza la paz y estabilidad de este país que se llama Venezuela”.

Nicolás Maduro reconoció que de lo que se trata es de unir a todos los venezolanos y venezolanas por la paz, la independencia, la estabilidad, la democracia verdadera, el amor, la armonía y la inclusión.

Los logros de la gestión

El candidato por el GPP puntualizó diversos logros de su gestión gubernamental: reposicionó el bolívar con producción y economía nacional, sistema cambiario robusto, venció la hiperinflación, creó la ley orgánica de emprendimiento, democratizando el crédito, entre otros en materia económica.

“Derrotamos las sanciones y el bloqueo, y lo que vamos es para arriba, para la prosperidad económica, pero para eso hace falta paz y estabilidad”, manifestó Nicolás Maduro, al tiempo de reconocer a la clase obrera venezolana.

Saludó a los veedores e invitados internacionales que vienen a participar en las elecciones y compartir con Venezuela la gran victoria popular del 28 de julio.

“La Patria está en la calle”

«Fue mi padre y me enseñó como maestro. Me hice bolivariano. Me he formado en las calles y en los barrios. Mi escuela y mi universidad fue en las fábricas de Caracas, en mi trabajo como metrobusero. Me atacaron cuando Chávez me nombró canciller, el metrobusero canciller. No tengo ego, no tengo apego por nada, no he sido ni soy monigote de nadie; soy un presidente totalmente independiente; soy del pueblo. Sé trabajar en equipo y colectivo. Primero oigo y miro al pueblo antes de dar un paso. No le debo favores a nadie ni le temo a nadie: y eso me hace libre. Después de hacer grande a esta Venezuela y llevarla al camino del socialismo del siglo XXI. “Soy leal al pueblo hasta más allá de esta vida”, refirió.

“La Patria está en la calle con un espíritu vencedor. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el legado del pueblo y el legado de Hugo Chávez, el Comandante Eterno. Todo ha sido por ti Comandante infinito y con el legado del pueblo”, precisó en su último recorrido del comandando de campaña Venezuela Nuestra.

El legado de Hugo Chávez

Al saber la trascendencia del legado de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro dijo que “el líder que Venezuela necesitaba para salir de los siglos de opresión y de traición, Hugo Chávez Frías que se transformó en un padre y un maestro para todo un pueblo (…), fue un padre y un maestro para América Latina, el Caribe y el mundo, para el pueblo colombiano, para el pueblo brasilero, para el pueblo argentino, para el pueblo uruguayo, para el pueblo boliviano. La época de primavera no hubiera existido en América Latina si no hubiera existido un Comandante, padre y maestro, Hugo Chávez Frías”.

Asimismo, Nicolás Maduro manifestó que las agresiones imperialistas apuntaron a rendir al pueblo y “este pueblo les gritó desde su alma centenaria aquí no se rinde nadie”. Entre tanto, insistió el líder bolivariano que el pueblo ha sido su ejemplo.

“Han sido mi inspiración y mi fuerza, la fuerza de ustedes es mi fuerza para enfrentar todo lo que hemos enfrentado, y puedo decir hoy veinticinco de julio hemos enfrentado la peor agresión de la historia y hoy el pueblo está de pie, está victorioso y listo para la gran victoria del próximo domingo 28 de julio”, valoró.