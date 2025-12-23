Bolsonaro saldrá de la cárcel para operarse el día de Navidad

El expresidente brasileño dejará la comisaría de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra preso desde finales de noviembre, el miércoles 24, para ingresar en el hospital privado DF Star, donde será intervenido el día siguiente.

El líder ultraderechista será operado para tratar un cuadro de hernia en la ingle bilateral y crisis de hipo, problemas derivados de las secuelas que le dejó en el estómago y el intestino la puñalada que recibió en el abdomen en 2018.

Según el examen médico que realizó la Policía Federal a petición del juez, la situación de Bolsonaro ha ido empeorando en las últimas semanas, y aunque la operación no tiene carácter urgente sí era necesario realizarla cuanto antes para no agravar el cuadro.

En la autorización para que el expresidente sea operado, Moraes resalta que tan sólo su esposa, Michelle Bolsonaro, podrá acompañarle durante el procedimiento.

Los abogados del expresidente habían pedido que dos de sus hijos (el senador Flávio Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro) también estuvieran con él en el hospital.

La pena de Bolsonaro por golpista

Bolsonaro está cumpliendo una pena de 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una conspiración golpista para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han presentado diversas peticiones para que cumpla prisión domiciliaria argumentando su debilitado estado de salud.

No obstante, la Justicia las ha rechazado todas, alegando que Bolsonaro ha incumplido diversas medidas cautelares y que incluso hubo un intento de fuga, cuando intentó romper su tobillera electrónica.