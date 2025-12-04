Caribe en vilo: EEUU elevó la alerta máxima y pidió salida inmediata de Venezuela

La decisión de Estados Unidos (EEUU) de ordenar a sus ciudadanos “abandonar inmediatamente” Venezuela no es un hecho aislado. La advertencia, emitida por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, se inscribe en una estrategia de presión que se intensificó desde agosto con el despliegue militar de Washington en el Caribe, presentado oficialmente como una operación contra el narcotráfico, pero interpretado en clave política como un ataque al gobierno de Nicolás Maduro.
El aviso fue mantenido en el nivel más alto de la escala estadounidense: “Nivel 4: No viajar”. El mensaje es que nadie con ciudadanía o residencia permanente en EEUU debería permanecer en territorio venezolano. La instrucción incluye incluso a personas con doble nacionalidad, si una de ellas es estadounidense.
"Riesgo extremo"
La alerta describe un escenario de “riesgo extremo”. Entre los peligros enumerados figuran la detención indebida, tortura durante el encierro, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, criminalidad violenta, disturbios civiles y un sistema de salud con capacidad limitada. En ese contexto, Washington sostiene que no existe “ninguna forma segura de viajar a Venezuela”.
El documento dedica un apartado especial a la posibilidad de arrestos arbitrarios. Según el Departamento de Estado, ciudadanos estadounidenses han sido privados de libertad durante años sin debido proceso legal ni acceso a representantes consulares. La situación se agrava por el hecho de que desde marzo de 2019, EEUU retiró completamente su personal diplomático de Caracas y suspendió las operaciones de su embajada, lo que implica la ausencia total de servicios consulares.
“La administración estadounidense no tiene capacidad para brindar asistencia a sus ciudadanos dentro de Venezuela”, remarca el aviso. En la práctica, eso significa que cualquier persona detenida o víctima de un delito queda sin respaldo institucional directo. El texto advierte que los arrestados suelen quedar incomunicados, sin contacto con familiares ni abogados independientes.
Aunque desalienta cualquier desplazamiento, el propio Departamento de Estado incluye una lista de medidas extremas para quienes, pese a todo, viajen al país. Recomienda preparar un testamento, otorgar poderes notariales, contratar servicios privados de seguridad y adquirir seguros de evacuación médica. Incluso sugiere acordar con familiares un “protocolo de prueba de vida”: un sistema de preguntas y respuestas para confirmar la identidad o supervivencia en caso de secuestro o detención.
Un contexto regional en tensión
Más allá del contenido de la advertencia, el contexto regional es determinante. Desde agosto, EEUU reforzó su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, en una operación que incluye movimientos navales y aéreos de alto perfil. Aunque la versión oficial se centra en la lucha contra las drogas, el despliegue coincide con un endurecimiento del tono político hacia Caracas.
En ese marco, la alerta de viaje funciona como una señal diplomática y geopolítica. Para analistas de la región, se trata de un instrumento más dentro de la estrategia de presión de Washington sobre el gobierno venezolano, que busca aumentar el aislamiento internacional y reforzar el mensaje de inestabilidad ante la comunidad global.
La nueva advertencia consolida una política de confrontación. Las advertencias extremas, retirada diplomática y presencia militar sugiere una escalada que mantiene en vilo al Caribe y vuelve a colocar a Venezuela en el centro de la tensión hemisférica.