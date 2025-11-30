Venezuela niega que su espacio aéreo esté cerrado pese al anuncio de Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlenysOV/status/1995171077782130927&partner=&hide_thread=false Grabé para ustedes estos videos que muestran el espacio aéreo venezolano OPERATIVO este #30Nov.



Dirigido a quienes me escriben desde fuera de #Venezuela preocupados por saber cómo está la situación luego de las recientes declaraciones de Trump.



Tomas hechas desde La Guaira,… pic.twitter.com/GDD0q6oD8Z — Orlenys Ortiz (@OrlenysOV) November 30, 2025

Ahora Trump niega

Por su parte, este domingo Trump negó que su advertencia sobre el "cierre" del espacio aéreo de Venezuela fuera una insinuación de un ataque inminente.

"No hay que interpretarlo de ninguna manera", declaró Trump a bordo del avión presidencial al contestar a una pregunta correspondiente.

Además, el mandatario estadounidense informó que habló por teléfono con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

El 29 de noviembre, Trump instó a todas las aerolíneas a considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como cerrado.

Alerta y precauciones

La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) recomendó el viernes "extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a cualquier altitud, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Según la notificación, que estará vigente inicialmente hasta el próximo 19 de febrero, la situación actual representa riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, así como en los aeropuertos y en tierra.

Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, junto con informes sobre planes del presidente de EEUU, Donald Trump, para ordenar una operación militar terrestre en Venezuela.