Venezuela niega que su espacio aéreo esté cerrado pese al anuncio de Trump

Pese a las amenazas de Donald Trump y su cierre del espacio aéreo de Venezuela, informaciones que llegan desde Caracas indican que el movimiento de aeronaves sigue siendo intenso. Fuentes venezolanas indicaron a Caras y Caretas que en tan solo una hora despegaron y aterrizaron en el aeropuerto “Simón Bolívar” de la capital al menos 12 aviones de distintas aerolíneas.
El pasado sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se cerraba el espacio aéreo de Venezuela, en una decisión sin consultar con las autoridades aeronáuticas internacionales.
Sin embargo, desde Venezuela se indica que el espacio aéreo continúa operativo y que los vuelos programados se siguen realizando cin inconvenientes.
Ahora Trump niega
Por su parte, este domingo Trump negó que su advertencia sobre el "cierre" del espacio aéreo de Venezuela fuera una insinuación de un ataque inminente.
"No hay que interpretarlo de ninguna manera", declaró Trump a bordo del avión presidencial al contestar a una pregunta correspondiente.
Además, el mandatario estadounidense informó que habló por teléfono con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
El 29 de noviembre, Trump instó a todas las aerolíneas a considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como cerrado.
Alerta y precauciones
La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) recomendó el viernes "extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a cualquier altitud, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".
Según la notificación, que estará vigente inicialmente hasta el próximo 19 de febrero, la situación actual representa riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, así como en los aeropuertos y en tierra.
Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, junto con informes sobre planes del presidente de EEUU, Donald Trump, para ordenar una operación militar terrestre en Venezuela.