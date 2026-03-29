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Mundo China | foro | ciencia

Avances científicos

China aboga por construir una comunidad global de ciencia y tecnología

El Foro Zhongguancun 2026 se celebra en Beijing hasta este domingo, bajo el lema “Integración profunda entre la innovación tecnológica y la innovación industrial”.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Durante la ceremonia de apertura, el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, afirmó que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para construir una comunidad global de ciencia y tecnología.

En el marco del foro, también se dieron a conocer los diez principales avances científicos de China en 2025. Entre ellos destacan las muestras traídas por la misión lunar Chang’e-6, que revelaron por primera vez la historia evolutiva del lado oculto de la Luna, y el reactor experimental EAST, una instalación científica para la fusión nuclear controlada, que logró operar de forma sostenida a más de cien millones de grados centígrados.

En los distintos foros paralelos, se presentan los más recientes avances en exoesqueletos inteligentes y se muestran los llamados laboratorios “Black Box”, impulsados por inteligencia artificial, que están llevando la investigación científica hacia modelos más automatizados, inteligentes y eficientes. También sobresalen los progresos en la aplicación de la IA en sectores como la salud, la educación y la protección del medio ambiente.

De cara al XV Plan Quinquenal, China acelerará sus esfuerzos para fortalecer su autosuficiencia en ciencia y tecnología, y consolidar pilares estratégicos clave con el objetivo de convertirse en una potencia científico-tecnológica. Desde Beijing, wangmingjun, CGTN En español, PARA caras y caretas.

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