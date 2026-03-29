China aboga por construir una comunidad global de ciencia y tecnología

En el marco del foro, también se dieron a conocer los diez principales avances científicos de China en 2025. Entre ellos destacan las muestras traídas por la misión lunar Chang’e-6, que revelaron por primera vez la historia evolutiva del lado oculto de la Luna, y el reactor experimental EAST, una instalación científica para la fusión nuclear controlada, que logró operar de forma sostenida a más de cien millones de grados centígrados.