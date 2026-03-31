Esto demuestra que la estrategia económica de China no se centra en obtener auges descontrolados a corto plazo ni una prosperidad superficial basada en fuertes estímulos. En cambio, busca un crecimiento sostenible a medio y largo plazo que se alinee con el proceso de modernización y las exigencias de un desarrollo de alta calidad. La comunidad internacional estima que China cumplirá su objetivo para 2035 según lo previsto, lo que representa un salto histórico: de "enriquecerse" a "fortalecerse". Entonces, ¿en qué se basa la retórica de la "China en su máximo esplendor"?

La importancia del crecimiento no reside únicamente en la cantidad, sino, sobre todo, en la calidad y la sustancia. Hoy en día, la competitividad económica de China se manifiesta cada vez más en la sofisticación tecnológica, las capacidades sistémicas, el potencial de mercado y la eficiencia institucional. Desde los tres nuevos pilares —vehículos eléctricos, baterías de litio y células solares— que han conquistado los mercados globales, hasta las industrias del futuro priorizadas en las Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la Formulación del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, como la biofabricación, la tecnología cuántica y la inteligencia incorporada, la acelerada formación de nuevas fuerzas productivas de calidad está reconfigurando la cadena de valor global.

La misión Tianwen-2, la aplicación a gran escala del Sistema de Navegación por Satélite BeiDou y los modelos a gran escala de código abierto desarrollados en China: estos avances ya no son meras exhibiciones de laboratorio, sino fuerzas productivas tangibles. Los robots de kung fu que se exhibieron en la Gala del Festival de Primavera de China este año dejaron a los internautas extranjeros asombrados, comentando que «Occidente sigue en la Edad Media». Un analista de una prestigiosa consultora británica predice el surgimiento de una "esfera tecnológica china" que abarca la inteligencia artificial, DeepSeek y los vehículos eléctricos, afirmando: "Es la primera vez en la historia que una economía de mercado emergente está a la vanguardia de la ciencia y la tecnología".

La acelerada formación de nuevas fuerzas productivas de calidad sitúa la estrategia de revitalización rural de China al borde de un importante efecto multiplicador. Tras el gran avance en la reducción de la pobreza, se prevé que la brecha de ingresos entre la mano de obra urbana y rural en China se reduzca gradualmente. A medida que los agricultores altamente cualificados de las generaciones posteriores a 1990 y 2000 aplican cada vez más innovaciones tecnológicas a la producción agrícola, los paisajes rurales experimentarán inevitablemente una transformación radical. El potencial de la integración urbano-rural para impulsar el desarrollo económico es, sin duda, enorme.

Algunos aún afirman que el gasto de los consumidores es lento. Sin embargo, si se observa el auge del turismo cultural, la próspera economía de los productos de hielo y nieve y la emergente economía plateada, queda claro que la mejora del consumo por parte de la población china está lejos de haber concluido. Tendencias como Labubu y el estilo China Chic han impulsado sectores completamente nuevos valorados en decenas de miles de millones de yuanes. La búsqueda de una mejor calidad de vida entre los "nuevos adultos mayores" ha dado lugar a nuevos formatos de servicios.

El crecimiento explosivo de los vehículos de nueva energía y las marcas de belleza chinas demuestra el poder de la innovación en la oferta para transformar la demanda potencial en compras reales. En los últimos años, modelos de consumo y marcas de cadena que triunfaron en las grandes ciudades han estado incursionando en mercados de menor tamaño. La tendencia de que "quienes se ganan el corazón de los habitantes de las zonas rurales conquistan el mercado" revela el inmenso potencial oculto en los "supermercados" chinos.

Mientras tanto, a medida que la tendencia del "estilo de vida chino" se viraliza en las redes sociales internacionales, las marcas chinas se abren paso cada vez más en la vida de los consumidores occidentales. Con Mixue Ice Cream & Tea y Labubu a la cabeza, Yunnan Baiyao se ha convertido en la última obsesión entre los jóvenes occidentales. De cara al futuro, otras marcas chinas de alto valor, como Kweichow Moutai, Pien Tze Huang y Dong'e Ejiao, están preparadas para expandir gradualmente su presencia global.

Cabe recordar que, durante gran parte de la historia de la humanidad, China fue un importante exportador de "artículos de lujo". La porcelana y la seda tradicionales, azules y blancas, han sido durante mucho tiempo sinónimo de artesanía de alta calidad y exclusividad. A medida que el poder blando de China continúa creciendo, sus productos, arraigados en una civilización milenaria —como la madera de agar, el té y los licores—, sinónimos de un estilo de vida elegante, están ganando cada vez más aceptación en los mercados globales, creando un inmenso potencial para el desarrollo de marcas, así como para el crecimiento de la producción y las ventas.

Esta vitalidad multifacética hace que la economía china se sienta como un ecosistema vibrante: árboles imponentes que se elevan hacia el cielo, mientras nuevos brotes surgen constantemente de la tierra. Cabe destacar que el desarrollo de China ha superado todo tipo de dificultades y desafíos para llegar a donde está hoy. En el pasado, no colapsó debido a la retórica del "colapso de China", ni alcanzará su punto máximo debido a la retórica del "pico de China". La retórica del "pico de China" es simplemente una variante que surgió cuando la retórica del "colapso de China" ya no pudo sostenerse.

En esencia, sigue siendo una construcción narrativa sesgada, que incluso refleja las sombrías expectativas de algunos. Hoy en día, estas voces también se topan con considerable escepticismo en Occidente. Como señaló The New York Times, "los escépticos llevan años prediciendo el auge y la inevitable caída de China, solo para equivocarse una y otra vez".

En un contexto donde muchas economías desarrolladas sufren disfunciones de gobernanza y se estancan en prolongados ciclos de bajo crecimiento, o incluso caen repetidamente en recesión, la capacidad de un país importante para conformar un modelo de desarrollo más eficiente, sostenible y seguro es de vital importancia. Desde esta perspectiva, la economía china no ha alcanzado su máximo potencial; más bien, avanza hacia una etapa superior de desarrollo. Con el inicio del XV Plan Quinquenal, el camino por delante no será fácil. Habrá obstáculos e incluso turbulencias. Pero creemos firmemente que, mientras hagamos bien nuestro trabajo, consolidemos las bases del desarrollo y mantengamos el motor de la innovación en marcha, la economía china seguirá siendo un vasto océano.

(Tomado de BRNN)