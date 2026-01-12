Trump compartió un posteo en Truth Social en el que se adjudicó ser presidente de Venezuela

Una imagen falsa de Wikipedia

La imagen compartida por Trump corresponde a una captura editada de Wikipedia. En la enciclopedia virtual, el perfil del mandatario estadounidense no fue modificado, y la información difundida en redes no figura en el sitio oficial.

Pese a ello, el posteo generó repercusiones inmediatas y se sumó a una serie de declaraciones del presidente sobre distintos escenarios internacionales.

Declaraciones sobre Venezuela y el petróleo

Casi en simultáneo a la publicación, Trump dialogó con la prensa durante un vuelo del Air Force One, donde fue consultado sobre la situación en Venezuela. Afirmó que en algún momento viajará al país sudamericano y sostuvo que, por ahora, “está funcionando muy bien”, asegurando que su gobierno trabaja de forma coordinada con los líderes locales.

Además, señaló que compañías petroleras se comprometieron a desarrollar el potencial energético venezolano tras una reunión mantenida el viernes en la Casa Blanca. Sin embargo, evitó precisar cuáles empresas participarían y aclaró que Exxon quedaría fuera de cualquier acuerdo, al considerar “insatisfactoria” su respuesta.

Irán, amenazas y advertencias

Durante la misma ronda de declaraciones, Trump se refirió a Irán y describió un escenario de creciente tensión en Medio Oriente. Afirmó que recibe informes “cada hora” y reveló que líderes iraníes se comunicaron con él para negociar.

No obstante, advirtió que si Irán ataca bases militares o intereses comerciales de Estados Unidos, su gobierno evaluará opciones militares. “Atacaríamos objetivos que no creerían y a niveles que nunca antes han sido atacados”, aseguró.

Groenlandia y Cuba

Trump también habló sobre Groenlandia, y sostuvo que Estados Unidos se quedará con el territorio “de una forma u otra”, al argumentar que, de lo contrario, Rusia o China podrían avanzar sobre la isla.

Finalmente, consultado por un eventual acuerdo con Cuba, el mandatario respondió de forma escueta: “Lo sabrán muy pronto”. Agregó que la prioridad de su gobierno es atender la situación de las personas provenientes de la isla que no son ciudadanos estadounidenses y se encuentran actualmente en el país.