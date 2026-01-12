Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Venezuela | Truth Social

Trump compartió un posteo en Truth Social en el que se adjudicó ser presidente de Venezuela

Donald Trump difundió en Truth Social una imagen editada de Wikipedia en la que se adjudica ser presidente interino de Venezuela desde enero del 2026.

Donald Trump se adjudica la presidencia de Venezuela mediante imagen alterada en su red social. Declaró que se quedará con Groenlandia de una forma u otra y que podría incursionar militarmente en Irán.&nbsp;

Donald Trump se adjudica la presidencia de Venezuela mediante imagen alterada en su red social. Declaró que se quedará con Groenlandia de una forma u otra y que podría incursionar militarmente en Irán. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en la noche del domingo un posteo en su red social Truth Social en el que se adjudica ser presidente interino de Venezuela desde enero de 2026, a través de una imagen que simula una ficha de Wikipedia con datos alterados sobre su figura pública.

La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales y se difundió pocos días después del secuestro de Nicolás Maduro, en un contexto de fuerte presión de Washington sobre el gobierno, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez y sobre el control del petróleo venezolano.

Una imagen falsa de Wikipedia

La imagen compartida por Trump corresponde a una captura editada de Wikipedia. En la enciclopedia virtual, el perfil del mandatario estadounidense no fue modificado, y la información difundida en redes no figura en el sitio oficial.

Pese a ello, el posteo generó repercusiones inmediatas y se sumó a una serie de declaraciones del presidente sobre distintos escenarios internacionales.

Declaraciones sobre Venezuela y el petróleo

Casi en simultáneo a la publicación, Trump dialogó con la prensa durante un vuelo del Air Force One, donde fue consultado sobre la situación en Venezuela. Afirmó que en algún momento viajará al país sudamericano y sostuvo que, por ahora, “está funcionando muy bien”, asegurando que su gobierno trabaja de forma coordinada con los líderes locales.

Además, señaló que compañías petroleras se comprometieron a desarrollar el potencial energético venezolano tras una reunión mantenida el viernes en la Casa Blanca. Sin embargo, evitó precisar cuáles empresas participarían y aclaró que Exxon quedaría fuera de cualquier acuerdo, al considerar “insatisfactoria” su respuesta.

Irán, amenazas y advertencias

Durante la misma ronda de declaraciones, Trump se refirió a Irán y describió un escenario de creciente tensión en Medio Oriente. Afirmó que recibe informes “cada hora” y reveló que líderes iraníes se comunicaron con él para negociar.

No obstante, advirtió que si Irán ataca bases militares o intereses comerciales de Estados Unidos, su gobierno evaluará opciones militares. “Atacaríamos objetivos que no creerían y a niveles que nunca antes han sido atacados”, aseguró.

Groenlandia y Cuba

Trump también habló sobre Groenlandia, y sostuvo que Estados Unidos se quedará con el territorio “de una forma u otra”, al argumentar que, de lo contrario, Rusia o China podrían avanzar sobre la isla.

Finalmente, consultado por un eventual acuerdo con Cuba, el mandatario respondió de forma escueta: “Lo sabrán muy pronto”. Agregó que la prioridad de su gobierno es atender la situación de las personas provenientes de la isla que no son ciudadanos estadounidenses y se encuentran actualmente en el país.

