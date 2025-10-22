Congreso de Argentina cita a Milei por criptomoneda $Libra

Una empresa cripto que opera en América Latina, Ripio, informó en la víspera a los legisladores de la comisión que 1.329 usuarios argentinos, además de 29 extranjeros, adquirieron el activo digital a través de su plataforma.

La compañía también confirmó que "obtuvo información del token $Libra a través del mensaje del presidente Javier Milei" en las redes sociales, de acuerdo al documento remitido a la comisión, integrada en su mayoría por legisladores opositores.

El presidente desdeñó el impacto de $Libra tres días después de promocionar el activo digital, al señalar que no habrían sido "más de cinco argentinos" los que adquirieron la criptomoneda, cuyo valor se desplomó en cuestión de horas.

Además de citar al presidente, la comisión aprobó otras medidas, como requerimientos a las principales plataformas de cripto para que informen si el mandatario y otros funcionarios de su Gobierno poseen billeteras en sus sistemas.

En caso afirmativo, se pidió que remitan el historial de movimientos, depósitos y transacciones realizadas desde el 10 de julio de 2024 hasta la fecha.

El organismo recibió información sobre una transferencia realizada el 3 de febrero en una billetera vinculada al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Mark Davis, quien fue recibido por el presidente Milei el 30 de enero en la Casa Rosada.

En ese encuentro también participó el empresario cripto Mauricio Novelli, organizador del foro tecnológico Tech Forum, al que asistieron tanto el presidente como Davis en octubre pasado, en el marco del lanzamiento de $Libra.

La comisión también autorizó la solicitud del auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer ante el órgano a la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que fue citada en vano el 23 o 30 de septiembre.

No obstante, un juez de primera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi, consideró improcedente hace dos semanas la intervención del poder judicial en las citaciones del Congreso.

El caso $Libra

El 14 de febrero, a las 19:01, Milei publicó en las redes sociales un posteo en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo creada tres minutos antes y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Su cotización, que subió de forma vertiginosa y pasó de 0,01 céntimos a 4,7 dólares, se desplomó horas después cuando sus principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que llevó al presidente a borrar su tuit en la madrugada del sábado bajo la justificación de que no estaba interiorizado con el proyecto.

Varias investigaciones judiciales analizan las responsabilidades derivadas de la criptomoneda, incluso en EEUU, país en el que se presentó una demanda colectiva con más de 200 damnificados.