Consejo de Seguridad de la ONU debate la hostil escalada de EEUU contra Venezuela

Recuento de acciones hostiles de EEUU

En la sesión, el secretario general adjunto para Medio Oriente, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari, manifestó que "la presencia de operaciones militares de EEUU en las costas venezolanas han aumentado", lo que "ha incrementado las tensiones entre ambos países".

Khiari recordó lo expresado por el alto comisionado de ese organismo para los derechos humanos, Volker Türk, "declaró que los ataques de EEUU contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, presuntamente vinculadas a tráfico de estupefaciente vulneran los derechos humanos" y pidió "investigaciones prontas y transparentes".

En su recuento también se refirió a la denominación del Cartel de los Soles como "organización terrorista extranjera" por parte de Washington y al "cierre" del espacio aéreo venezolano, lo que ha hecho que las grandes aerolíneas cancelen o suspendan sus vuelos al país sudamericano, lo que ha sido tildado por Caracas como "un intento de imponer un bloque aéreo".

El secretario general adjunto del mismo modo recordó que EEUU "confiscó" dos buques petroleros en costas venezolanas y que persiguió a un tercer tanquero. Del mismo modo, refirió que la Administración de Trump designó al Gobierno venezolano como "organización terrorista extranjera" y "ordenó el bloqueo total y absoluto de los buques petroleros que entren o salgan" al país suramericano.

Muertes, bloqueo y 'piratería'

La ambiciosa operación militar a gran escala de Washington ha dejado un rastro de sangre en la región. Hasta el momento, más de 100 personas han muerto en más de una veintena de bombardeos perpetrados por EEUU contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Al respecto, la ONU ha pedido investigaciones independientes "urgentes" y ha llamado al Gobierno estadounidense a "tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales".

Entretanto, Washington ha desplegado 15.000 efectivos militares en buques de guerra, portaviones, aviones y helicópteros en la región. En ese contexto, el mandatario estadounidense incrementó aún más la tensión, al ordenar el "bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela".

Trump basa sus hostilidades en acusaciones infundadas contra el país sudamericano, cuyas reservas de crudo son las más grandes del mundo. Sin embargo, su argumento dio un giro inesperado la semana pasada: bajo la lógica del inquilino de la Casa Blanca, el Gobierno de Maduro usa "el petróleo, la tierra y otros activos", que supuestamente le habrían sido "robados" a EEUU, para financiar el "narcoterrorismo".

Esta afirmación, que carece sustento histórico y de fundamento, ha sido rechazada por Venezuela, que ha ratificado la soberanía sobre su industria petrolera y el derecho pleno y constitucional del país suramericano sobre sus recursos naturales.

Luego de ordenar el "bloqueo naval", al menos dos buques petroleros han sido asaltados recientemente por militares estadounidenses en las costas venezolanas, lo que ha sido tildado como un "acto de piratería" por el Gobierno venezolano.

Caracas ha dicho que "ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo", en una reunión que se prevé de alta tensión.

Reacciones previas

La víspera de la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que había sostenido una conversación con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que repasaron "las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe".

En esta comunicación, Rusia ratificó que "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU", según manifestó Gil.

La nación suramericana también agradeció la declaraciones de China, que alertó que "el acto de EEUU de interceptar arbitrariamente embarcaciones de otros países constituye una grave violación al derecho internacional".

Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela leyó una carta escrita por Maduro, en la que el mandatario insta a los países que integran Naciones Unidas a "condenar explícitamente las acciones de piratería y ejecuciones extrajudiciales" que realiza EEUU en la región.

Asimismo, llama a la comunidad internacional a exigir "el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados" de EEUU, ya que "la inacción ante la agresión tiene consecuencias devastadoras".

"Confesión pública de acto criminal"

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha advertido que el aumento de las hostilidades de Washington en el Caribe pone en riesgo "la estabilidad energética mundial", tras tachar de "vulgar acto de piratería" la orden dada por Trump de bloquear los buques petroleros.

Del mismo modo, Trump ya ha designado a la Administración de Maduro como "organización terrorista extranjera" y asomó en días pasados que no descarta abrir un frente de guerra contra el país sudamericano.

También, desde la ONU, el representante permanente de Venezuela ante esa organización, Samuel Moncada, calificó la orden de bloqueo emitida por Trump como una "confesión pública de acto criminal" y de "monstruosa declaración".

"La diplomacia de las cañoneras no tiene cabida en el siglo XXI. La República Bolivariana de Venezuela defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los campos necesarios con el fin de mantener la paz y la seguridad de la nación y restituir la legalidad internacional", aseveró.