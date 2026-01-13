Trump llama a manifestantes iraníes a tomar las instituciones de su país

Rechazo en la ONU

Para el representante permanente iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, la declaración de Trump es "imprudente" porque fomenta la desestabilización en el país y amenaza su soberanía.

"Esta declaración imprudente fomenta directamente la desestabilización política, incita y llama a la violencia, y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán", señaló Iravani en una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según el diplomático, "Estados Unidos y el régimen israelí tienen la responsabilidad legal directa e indiscutible de la muerte posterior de civiles inocentes, sobre todo entre los jóvenes".

Masivas protestas

A finales de diciembre pasado estallaron protestas masivas en Irán por el grave deterioro de las condiciones económicas, con una inflación que ronda el 39% anual y la continua depreciación de la moneda local, que pasó de 50.000 riales por un dólar en el mercado libre en mayo de 2018, a más de 1,4 millones al cierre de 2025.

Estas movilizaciones, que cuentan con el apoyo de Reza Pahlavi, el heredero del sah derrocado por la revolución islámica, han supuesto uno de los mayores desafíos para las autoridades que gobiernan Irán desde 1979; Teherán culpa a EEUU e Israel de orquestarlas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que la República Islámica no dudará en atacar objetivos en territorio de Israel e instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio en caso de agresión armada.

Por su parte, Trump dejó claro que, si lo hacen, su país responderá "con una fuerza que nunca antes han experimentado" y anunció posteriormente un arancel adicional del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con Irán.

(Sputnik)