Desde Cuba, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la posible medida como un “asalto brutal” contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos. El diplomático denunció que este tipo de acciones confirma que las dificultades económicas que enfrenta el pueblo cubano son, en gran medida, provocadas y diseñadas desde Washington.

Fernández de Cossío recordó además que en 2019 figuras como Marco Rubio y John Bolton promovieron un bloqueo similar, iniciativa que entonces fue frenada por agencias de seguridad nacional estadounidenses al considerarla irresponsable y peligrosa.

El portavoz del Kremlin enmarcó estas informaciones dentro de una política que, según Moscú, ya ha sido aplicada en otros países de la región, como Venezuela, donde Estados Unidos impulsó fuertes acciones de presión que fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional. Rusia reiteró en ese contexto que cualquier nación tiene derecho a decidir su destino sin injerencias externas.