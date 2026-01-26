Rusia en alerta ante planes de EEUU para un bloqueo petrolero contra Cuba

El Gobierno de Rusia manifestó su preocupación ante las informaciones que apuntan a un posible bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Cuba. Así lo expresó este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, al referirse a reportes publicados por el diario estadounidense Politico sobre supuestos planes de Washington para impedir el acceso de la isla caribeña a los hidrocarburos.
“Leemos muchos mensajes al respecto. Es información preocupante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia”, declaró Peskov ante la prensa, al tiempo que subrayó que Moscú valora “mucho” las relaciones bilaterales especiales que mantiene con La Habana.
Bloqueo total
Según Politico, la Administración del presidente Donald Trump estaría preparando un bloqueo total a las importaciones de petróleo de Cuba, citando fuentes gubernamentales estadounidenses. La publicación reavivó las tensiones en torno a la política de Washington hacia la isla y generó reacciones inmediatas tanto en Moscú como en La Habana.
Desde Cuba, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la posible medida como un “asalto brutal” contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos. El diplomático denunció que este tipo de acciones confirma que las dificultades económicas que enfrenta el pueblo cubano son, en gran medida, provocadas y diseñadas desde Washington.
Fernández de Cossío recordó además que en 2019 figuras como Marco Rubio y John Bolton promovieron un bloqueo similar, iniciativa que entonces fue frenada por agencias de seguridad nacional estadounidenses al considerarla irresponsable y peligrosa.
El portavoz del Kremlin enmarcó estas informaciones dentro de una política que, según Moscú, ya ha sido aplicada en otros países de la región, como Venezuela, donde Estados Unidos impulsó fuertes acciones de presión que fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional. Rusia reiteró en ese contexto que cualquier nación tiene derecho a decidir su destino sin injerencias externas.