Cuba dio a conocer nombres y fotos de sus 32 combatientes caídos en Venezuela

El Gobierno de Cuba divulgó este martes en el periódico Granma los nombres y fotos de los 32 combatientes de la isla que murieron en "acciones combativas" en Venezuela, durante la reciente incursión militar en la que EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro.
"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", publicó Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
De acuerdo con la información, los combatientes cubanos ocupaban diferentes jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
Homenaje a los caídos
El domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que 32 nacionales murieron "enfrentando" a las fuerzas de EEUU responsables del secuestro y la salida ilegal de Venezuela de Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.
Para rendir homenaje a los fallecidos, el mandatario decretó dos días de Duelo Nacional, lunes y martes, durante los cuales la bandera cubana se iza a media asta en los edificios públicos e instituciones militares y también quedan suspendidos los espectáculos y actividades festivas.
Misión internacionalista
Las autoridades de la isla confirmaron que los cubanos caídos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de Venezuela.
La nota oficial señala que los combatientes cubanos cumplieron "digna y heroicamente" con su deber y cayeron, tras "férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".
Una vez comprobada su identidad, añade el texto, se informó a los familiares de los fallecidos y recibieron las condolencias del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Díaz-Canel.
(Sputnik)