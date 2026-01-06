Cuba dio a conocer nombres y fotos de sus 32 combatientes caídos en Venezuela

Homenaje a los caídos

El domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que 32 nacionales murieron "enfrentando" a las fuerzas de EEUU responsables del secuestro y la salida ilegal de Venezuela de Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.

Para rendir homenaje a los fallecidos, el mandatario decretó dos días de Duelo Nacional, lunes y martes, durante los cuales la bandera cubana se iza a media asta en los edificios públicos e instituciones militares y también quedan suspendidos los espectáculos y actividades festivas.

Misión internacionalista

Las autoridades de la isla confirmaron que los cubanos caídos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de Venezuela.

La nota oficial señala que los combatientes cubanos cumplieron "digna y heroicamente" con su deber y cayeron, tras "férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Una vez comprobada su identidad, añade el texto, se informó a los familiares de los fallecidos y recibieron las condolencias del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Díaz-Canel.

(Sputnik)