Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

consecuencia del bloqueo

Cuba sufre segundo apagón total en menos de una semana

Los cortes eléctricos afectan servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias localidades de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.

Cuba a oscuras.

Cuba a oscuras.

 Imagen tomada de RT
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las autoridades de Cuba confirmaron un nuevo colapso en su red nacional, el cuarto en 2026 y el segundo en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir le venta internacional de combustibles a la isla.

"Se ha producido una desconexión total del sistema eléctrico. Se activan los protocolos para comenzar recuperación", informó el Ministerio de Energía y Minas en la red social X.

La red nacional fue restablecida recién el pasado miércoles tras el colapso del lunes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.

Además, los cortes eléctricos afectan servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias localidades de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.

Tercer apagón

Se trata del tercer incidente de este tipo en las últimas dos semanas. El pasado 6 de julio, las autoridades comunicaron de un apagón generalizado cuyas causas prometieron investigar, mientras que tres días antes, un fallo en la estación Victoria de Girón, en las afueras de La Habana, dejó sin electricidad amplias porciones del territorio cubano.

El Gobierno ha confirmado que no cuenta con combustible suficiente para mantener en funcionamiento la red de pequeñas estaciones de generación, y las obsoletas centrales termoeléctricas operan solo con el denso crudo nacional.

Cuba asediada

La crisis energética que atraviesa la isla se agudizó luego de la operación militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Luego del operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.

Asimismo, el 29 de enero Trump anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Washington busca "asfixiar" la economía de la isla por medio de un cerco energético.

(En base a Sputnik y RT)

Te puede interesar