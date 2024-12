Denuncia contra Mbappé: ¿Qué decidió la fiscalía de Suecia?

En una reciente entrevista con Canal+ de Francia, Mbappé abordó el caso y expresó su sorpresa por las acusaciones. "Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que aparecen de la nada", declaró. Asimismo, afirmó no conocer a la persona denunciante y señaló que nunca fue citado por la justicia sueca.

Equipo legal y contexto

Desde el inicio de la investigación, el equipo legal de Mbappé calificó las acusaciones de falsas y sin fundamento, defendiendo la inocencia del jugador. La resolución de la fiscalía, al señalar la falta de pruebas suficientes, pone fin al procedimiento judicial, aunque el impacto mediático del caso se mantiene.

(Con información de AFP)