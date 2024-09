Complot

La presidenta hondureña declaró que lo ocurrido fue "un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las fuerzas armadas, no solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecinan, nosotros ya pasamos un golpe de estado, ya vivimos lo que eso significa, violencia, destierro, persecución violaciones de los derechos humanos. Yo quiero prometerle al pueblo hondureño, que no más golpes de estado y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidad o chantajear a las fuerzas armadas, no a los golpes de estado. Vamos a seguir construyendo a Honduras, vamos a seguir construyendo la paz que el pueblo necesita".