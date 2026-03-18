EEUU e Israel bombardearon el yacimiento de gas más grande del mundo

Preventivamente, varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán este miércoles tras los bombardeos de Estados Unidos (EEUU) e Israel de este miércoles, reportó la agencia Fars News citando a las autoridades locales.
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Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Actualmente, la situación sobre el terreno está bajo control, mientras los equipos de bomberos proceden con la extinción de las llamas.
La respuesta recíproca de Irán al ataque a sus instalaciones energéticas
Previamente, Irán había advertido que, en caso de una ofensiva contra sus instalaciones energéticas, toda la infraestructura energética que abastece a EEUU e Israel en la región sería un objetivo legítimo para sus ataques de represalia.
El lunes pasado, avisó que reduciría "a cenizas" todas las instalaciones de petróleo y gas del país desde el que se lanzara el ataque contra la nación persa, en concreto sobre cualquier bombardeo a la isla Jarg y su estratégica terminal petrolera.
"Si EEUU ataca las instalaciones de la isla de Jarg y su terminal petrolera, todas las instalaciones de petróleo y gas del país de origen del ataque quedarán inmediatamente reducidas a cenizas", aseveraron los militares de la República Islámica.
Los precios del gas se dispararon tras el ataque
Los precios del gas natural y del petróleo brent (de referencia en Europa) se dispararon este miércoles después de que EE.UU. e Israel atacaran el yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo, ubicado al sur de Irán y compartido con Catar.
El precio del gas aumentó un 6,5% hasta superar un valor de 54,4 euros por megavatio hora, según datos del índice ICE Dutch TTF, el principal punto de referencia en Europa.
El petróleo brent, al mediodía ya registraba un alza mayor al 6%, por lo que rozaba los 109 dólares por barril.