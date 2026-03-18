EEUU e Israel bombardearon el yacimiento de gas más grande del mundo

El lunes pasado, avisó que reduciría "a cenizas" todas las instalaciones de petróleo y gas del país desde el que se lanzara el ataque contra la nación persa, en concreto sobre cualquier bombardeo a la isla Jarg y su estratégica terminal petrolera.

"Si EEUU ataca las instalaciones de la isla de Jarg y su terminal petrolera, todas las instalaciones de petróleo y gas del país de origen del ataque quedarán inmediatamente reducidas a cenizas", aseveraron los militares de la República Islámica.

Los precios del gas se dispararon tras el ataque

Los precios del gas natural y del petróleo brent (de referencia en Europa) se dispararon este miércoles después de que EE.UU. e Israel atacaran el yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo, ubicado al sur de Irán y compartido con Catar.

El precio del gas aumentó un 6,5% hasta superar un valor de 54,4 euros por megavatio hora, según datos del índice ICE Dutch TTF, el principal punto de referencia en Europa.

El petróleo brent, al mediodía ya registraba un alza mayor al 6%, por lo que rozaba los 109 dólares por barril.