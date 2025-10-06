EEUU levantó sanciones a Horacio Cartes y oposición paraguaya denunció posible "entreguismo"

De hecho, en agosto de 2024, EEUU reforzó sus sanciones contra una de las ex empresas de Cartes: Tabacalera del Este SA (Tabesa), por seguir brindando apoyo financiero al ex presidente, a pesar de haber sido designado como significativamente corrupto. Pero los tiempos cambiaron, y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU la suerte cambió para el exmandatario paraguayo.

La geopolítica de EEUU ante todo

“En este caso, el Gobierno de los Estados Unidos decidió que, dadas las circunstancias actuales, las sanciones contra Horacio Cartes y las empresas vinculadas a él ya no eran necesarias para incentivar cambios de comportamiento, y por lo tanto, ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”, afirmó este lunes la vocera de la embajada de EEUU en Paraguay, Leanne Cannon.

Cannon confirmó que todas las sanciones económicas impuestas a Cartes y a sus empresas fueron levantadas este lunes 6 de octubre y afirmó que dichas medidas “son herramientas importantes para promover la política exterior de los Estados Unidos e incentivar cambios de comportamiento”, por lo que ya no hallaron “compatibles” con la línea que impulsa el gobierno de Trump.

Legisladores paraguayos cuestionaron levantamiento de sanciones a Cartes

Varios senadores de la oposición paraguaya señalaron que los cuestionamientos y sospechas sobre el líder de Honor Colorado persisten. El senador Rafael Filizzola recordó que, aun cuando EEUU levante la sanción a Cartes, las dudas sobre su fortuna y su presunta vinculación con el crimen organizado seguirán siendo invariables a los ojos de un sector de la oposición.

“No me sorprende en absoluto, se portaron como lacayos durante estos meses, siguiendo al pie de la letra lo que se les dictaba desde EEUU. Veremos qué otros precios pagaremos como país”, indicó Filizzola, adjudicando al gobierno de Santiago Peña la gestión para que su aliado deje de tener la grave calificación ante la OFAC.

“El vínculo entre el crimen organizado y la política finalmente es un problema nuestro, que debemos resolver nosotros, limpiando la política paraguaya por medio de las urnas”, manifestó.

"Política entreguista"

La senadora Esperanza Martínez coincidió en que "el gobierno de Peña cumplió al pie de la letra todos los pedidos de EEUU en el plano geopolítico, y el resultado es que hoy Cartes se vea beneficiado por ello".

“La política exterior entreguista y vergonzosa de este gobierno cartista muestra hoy sus resultados. Los intereses nacionales al servicio de las necesidades de un sector político. Pero es aún más preocupante que mientras los de afuera acusan o perdonan según sus intereses, nuestra Justicia sigue ciega y atada de pies y manos. Quienes disputan el control del mundo no tienen aliados, solo intereses y peones. Poner fin a la impunidad y construir instituciones que funcionen, solo será posible mediante la construcción de una mayoría que sostenga un proyecto político nacional y verdaderamente soberano”, expresó.

"¿A cambio de qué?"

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla manifestó que "la preocupación como Estado debería ser qué pide EEUU a cambio de salvar a Cartes", puesto que consideró que se da como moneda de cambio a través del gobierno de Peña.

“Lo que me preocupa es qué es lo que nos va a cobrar Trump a partir de esto. Y calculo que el precio no va a pagar Cartes, sino lo va a pagar Paraguay”, señaló la legisladora. A su vez, se preguntó bajo qué premisa “se habrá hecho este pacto”.

Amarilla expresó que la postura de los cartistas, de que se hizo justicia con el expresidente, es valedera siempre y cuando se demuestren las pruebas y documentación, que se mantienen en incógnito, y reiteró que tarde o temprano se va a saber “si se hizo justicia o se tranzó con Paraguay a cambio de algo que ya nos enteraremos”.