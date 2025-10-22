Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

por la guerra

EEUU y la Unión Europea anuncian nuevas sanciones contra Rusia

Las sanciones involucran a empresas rusas del área de la energía y los hidrocarburos y fueron justificadas por EEUU por "falta de compromiso con la paz".

Rosneft sancionada.

Rosneft sancionada.
EEUU aplicó sanciones a las dos mayores empresas petroleras de Rusia, Lukoil y Rosneft, así como a sus subsidiarias, por la presunta falta de compromiso de Moscú con la resolución del conflicto en Ucrania, informó el miércoles el Departamento del Tesoro. Simultáneamente, la Unión Europea (UE) anunció un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.

"Hoy (por el miércoles), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está aplicando sanciones a Rusia por su falta de un serio compromiso con el proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania", consignó el Departamento del Tesoro en un documento.

El texto añade que las sanciones fueron aplicadas "contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia", Rosneft y Lukoil, así como a varias subsidiarias con sede en el país eslavo.

Sanciones más grandes

Las nuevas sanciones a Rusia serán las más grandes aplicadas a la fecha, dijo el miércoles el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent.

"No puedo decirles exactamente cuáles serán las sanciones, pero sí que serán una de las más grandes que hemos aplicado contra Rusia", dijo el funcionario a Fox Business.

Bessent aclaró que se trata de sanciones y no de aranceles secundarios.

La paz duradera en Ucrania depende de la voluntad de Rusia para negociar en buena fe, agrega el Tesoro en el documento.

Posteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la cancelación de la reunión con su par ruso, Vladímir Putin, que se iba a realizar en Budapest.

UE también sanciona

El nuevo 19 paquete de sanciones de la UE incluye medidas severas contra los ingresos rusos, declaró el miércoles el ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel.

"Es importante que la UE haya aprobado el 19 paquete de sanciones de la UE contra Rusia. Este incluye nuevas y contundentes medidas dirigidas a los ingresos rusos. Aceleraremos la eliminación gradual del gas natural licuado ruso. Como la UE, estamos plenamente comprometidos a cerrar el grifo a estos combustibles fósiles", escribió van Weel en su cuenta de X.

El bloque comunitario también incluyó 117 buques de la "flota en la sombra" de Rusia en su nuevo paquete de sanciones, añadió.

Además, continuó, la UE ya está trabajando en el próximo paquete de restricciones.

Este miércoles, la agencia Reuters informó citando la presidencia danesa del Consejo de la UE que los Estados miembros de la Unión Europea dieron luz verde al 19 paquete de sanciones contra Rusia.

(Sputnik)

