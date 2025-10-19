El derechista Rodrigo Paz será el nuevo presidente de Bolivia por los próximos cinco años

Paz, de 58 años, es economista de profesión y nació en España, donde sus padres estaban exiliados durante los gobiernos militares que gobernaban entonces el país.

En entrevista con la Agencia Sputnik, a fines de setiembre, el candidato del PDC rechazó ser calificado como de "centroderecha", se definió como "de centro" y abogó por el desarrollo en Bolivia de un "capitalismo para todos".

Largo camino en la política

Paz llegó a la candidatura presidencial tras un largo periplo en la política local.

Comenzó siendo diputado por el departamento de Tarija (sur) en 2002, repitió el mandato en 2005 por la alianza Podemos (dirigida entonces por el propio Quiroga), fue luego consejero municipal de la ciudad homónima en 2010, alcalde entre 2015 y 2020, y senador por la alianza Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), entre 2020 y 2025.

El candidato procede además de una familia con prosapia en la política boliviana. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien también fue vicepresidente entre 1982 y 1984. Y es sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, presidente del país en cuatro ocasiones, entre 1952 y 1989.

Paz asumirá el próximo 8 de noviembre por un periodo de cinco años.

(Sputnik)