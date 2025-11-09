El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó este domingo desde Santa Marta la necesidad de construir una "democracia global" como respuesta a la crisis internacional y a la expansión de la violencia en diferentes partes del mundo, afirmando que el encuentro birregional debe ser un ejemplo de diálogo entre civilizaciones.
ante la crisis
Petro propone una "democracia global" en la cumbre de la Celac y la UE
En la ciudad de Santa Marta, Colombia, sesiona la IV cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).