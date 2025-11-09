Petro propone una "democracia global" en la cumbre de la Celac y la UE

"Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo (...) es posible una humanidad en la diferencia", declaró.

Petro y la libertad

Durante su intervención, Petro evocó las luchas por la libertad en el Caribe y denunció los recientes ataques con misiles en aguas del Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos, que calificó como ejecuciones extrajudiciales.

"Y ahora caen misiles en el Caribe (...) fue asesinado. Una ejecución extrajudicial", dijo sobre la muerte de un pescador identificado como Alejandro Carranza.

La IV Cumbre Celac-UE reúne a 12 jefes de Estado, seis vicepresidentes y 23 cancilleres, y tiene como eje una agenda común centrada en la transición energética, digital y ambiental.

El evento se abrió con un acto espiritual liderado por el mamo arhuaco en la Sierra Nevada, territorio que Petro describió como "el corazón del mundo".

Para el presidente colombiano, este encuentro internacional representa una oportunidad para repensar las bases del multilateralismo desde una perspectiva más justa y equitativa.

(Sputnik)