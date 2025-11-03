Elecciones locales en EEUU buscan consolidar bastiones partidistas

La nota predominante, aunque no la más pública viene por parte de las reformas institucionales que en determinados estados van directamente orientadas a disminuir la posible influencia de la oposición local, por ejemplo en California se vota la llamada Proposición 50, que busca modificar el mapa de distribución de condados en favor de tomar posición de cinco escaños que actualmente están en manos de los Republicanos. Por su parte en Texas el gobernador Greg Abbott firmó una ley estatal que le permitiría recuperar cinco escaños para los Republicanos con miras a las elecciones de medio término en Senado y Cámara.

New York, New York

Un importante pulso político se ve en la disputa por la alcaldía de New York que, sin ser un bastión irrecuperable muestra una tendencia demócrata muy marcada y en lo que se ha perfilado como una lucha discursiva al interior del país entre las ideas fascistoides de Trump y algunas tendencias mucho más progresistas, el candidato Zohram Mamdani ha tomado una amplia relevancia, no solo por ser la representación textual del inmigrante, nacido en Uganda y de padres indios, sino porque su discurso se ha posicionado incluso más a la izquierda de los demócratas más avanzados, habiendo sido señalado incluso de "comunista" por Trump.

Su candidatura ha generado gran impacto desde el punto de vista comunicacional, acercando principalmente a jóvenes, que ven en Mamdani una opción de ruptura con un sistema con el que ya no se identifican. A Mamdani se enfrentan otos dos candidatos que se mantienen dentro del esquema clásico con el Republicano Curtis Sliwa y el "independiente" Andrew Cuomo, quien una vez derrotado por Mamdani en la interna demócrata se lanzó por la suya.

Curtis Sliwa es un conservador reconocido por su papel en la radio y por ser uno de los fundadores de un grupo civil de "combate al crimen " en Nueva York desde los años 70, el grupo llamado Guardian Angels, estaba compuesto principalmente por latinos y afroamericanos que patrullaban el metro de Nueva York y llegaron a extenderse hasta el estado de Búfalo.

Las tensiones entre los gobernadores y alcaldes demócratas y Trump dejan ver un ambiente particularmente polarizado en Estados Unidos, desde la Casa Blanca se han proferido amenazas de intervención si gana Mamdani en Nueva York y fuertes declaraciones en contra de varios gobernadores, por lo que varios analistas locales preven un escenario de consolidación de feudos locales en clave de disputa, del que posteriormente será muy difícil retornar.