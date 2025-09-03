Expresidente peruano Alejandro Toledo condenado por lavado de activos

La fiscalía sostiene que Fernenbug, a través de Ecoteva, compró inmuebles en Lima por un valor cercano a los 5 millones de dólares, un monto que provino de sobornos pagados al expresidente por Odebrecht cuando estaba en el poder.

Los sobornos se habrían dado a cambio de que Toledo otorgara a Odebrecht la concesión de la obra Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

Lavado de dinero

El caso Ecoteva es uno de los varios incluidos dentro del escándalo de corrupción Lava Jato.

De acuerdo a la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, la fiscalía otorgó pruebas suficientes para inferir que los montos se trataban de "dinero ilícito lavado bajo la fachada de inversiones", y que fue destinado a la compra de inmuebles.

Asimismo, el tribunal consideró "legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de 13 años y 4 meses de la pena privativa de la libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024".

En octubre de 2024, el expresidente fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por otros sobornos recibidos de Odebrecht, en otra causa penal dentro del caso Lava Jato.

Actualmente, el exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en Lima.

(Sputnik)