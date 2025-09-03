Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

otro más

Expresidente peruano Alejandro Toledo condenado por lavado de activos

De acuerdo al fallo judicial, Toledo habría recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de una empresa de nombre Ecoteva.

Expresidente de Perú, Alejandro Toledo.

Expresidente de Perú, Alejandro Toledo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Poder Judicial de Perú (PJ) condenó el miércoles a 13 años y cuatro meses de cárcel al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), luego de hallarlo culpable del delito de lavado de activos en el "Caso Ecoteva". En el caso, Toledo habría presuntamente recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

"Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó a 13 años y 4 meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo Manrique, por el delito de lavado de activos agravado en el denominado Caso Ecoteva", informó el PJ a través de su cuenta en X.

En el caso, Toledo habría presuntamente recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de una empresa de nombre Ecoteva, creada en 2012 por su suegra, Eva Fernenbug, en Costa Rica.

La fiscalía sostiene que Fernenbug, a través de Ecoteva, compró inmuebles en Lima por un valor cercano a los 5 millones de dólares, un monto que provino de sobornos pagados al expresidente por Odebrecht cuando estaba en el poder.

Los sobornos se habrían dado a cambio de que Toledo otorgara a Odebrecht la concesión de la obra Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

Lavado de dinero

El caso Ecoteva es uno de los varios incluidos dentro del escándalo de corrupción Lava Jato.

De acuerdo a la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, la fiscalía otorgó pruebas suficientes para inferir que los montos se trataban de "dinero ilícito lavado bajo la fachada de inversiones", y que fue destinado a la compra de inmuebles.

Asimismo, el tribunal consideró "legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de 13 años y 4 meses de la pena privativa de la libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024".

En octubre de 2024, el expresidente fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por otros sobornos recibidos de Odebrecht, en otra causa penal dentro del caso Lava Jato.

Actualmente, el exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en Lima.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

Te puede interesar