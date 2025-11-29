Fidel se fue invicto, es un triunfador

¿Qué diría Fidel sobre el mundo actual?

Interrogantes también se hacen por estas fechas sus connacionales: ¿Qué haría el máximo guía de la Revolución de la mayor de las Antillas ante la compleja situación enfrenta en estos momentos su país, provocada por el arreciado bloqueo que le impone EE.UU., y frente a la grave crisis global y amenazas de guerra que azotan peligrosamente a la humanidad?

A esas preguntas, los cubanos responden con la muy repetida frase de que Fidel viajaba al futuro para saber que sucedería, y luego regresaba al presente para contarnos a todos.

Agregan que fueron sus excepcionales cualidades, entre ellas, firmeza, inteligencia sin límites, liderazgo, y ser humano visionario, las que impidieron los innumerables intentos de sucesivas administraciones de Washington de derrocarlo.

Se fue invicto

Recuerdan incluso que, orquestados y financiados desde territorio de EE.UU., el Comandante en Jefe de la isla fue blanco de más de 600 frustrados atentados dirigidos a acabar con su vida.

Pero Washington no consiguió nunca su propósito, y Fidel partió físicamente cuando quiso, dejando un legado que hoy su pueblo y millones de personas en nuestro planeta tierra hacen suyos.

En 13 de agosto de 2026 el invicto gigante de América Latina y del mundo cumplirá 100 años, y desde ya se celebra una jornada internacional anual, la cual ha sido denominada el Siglo de Fidel.

Merecido homenaje a un ejemplo de hombre que hizo temblar y derrotó al imperio del norte brutal y revuelto, y que seguirá siendo vencedor porque los cubanos han decidido ser sus fieles continuadores.