Gobierno de Milei no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Posibles sanciones

Mientras tanto, las posibles sanciones contra funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, parecen no generar mayor inquietud en Balcarce 50. La minimización del impacto judicial contrasta con la gravedad social del asunto: miles de personas con discapacidad continúan percibiendo pensiones insuficientes y dependen del Estado para sostener tratamientos básicos.

En este escenario, el Gobierno no solo desafía un fallo judicial, sino que también pone a prueba la vigencia efectiva de las decisiones del Congreso y el alcance real de los derechos sociales en un contexto de ajuste extremo. El desenlace marcará un precedente político clave sobre cómo se gobierna en tiempos de escasez.