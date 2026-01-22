Tras la orden judicial que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el conflicto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo que expone tensiones institucionales de alto voltaje político. El fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fijó plazos concretos y apercibimientos claros. Sin embargo, desde la Casa Rosada la respuesta fue tajante: no cumplirán plenamente con la sentencia porque, insisten, “no hay plata”.
"No hay plata"
Gobierno de Milei no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno no solo desafía un fallo judicial, sino que también pone a prueba la vigencia efectiva de las decisiones del Congreso.