Los detalles del secuestro

La captura, que tuvo lugar el pasado 3 de enero, se caracterizó por su extrema violencia y precisión técnica. Según los datos que trascendieron la incursión aérea y terrestre se resolvió en apenas 47 segundos. Se supo también que la intervención contó con inteligencia de la CIA, soporte de helicópteros y ataques directos con misiles contra puntos militares estratégicos.

El operativo dejó un saldo trágico de al menos 100 víctimas fatales, incluyendo a 55 custodios (entre ellos 32 ciudadanos cubanos).

Un juicio bajo la lupa

Actualmente, Maduro se encuentra en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. No obstante, el Nobel de la Paz cuestionó duramente la legitimidad de este proceso, tildándolo de "parodia de juicio extraterritorial" sin base jurídica sólida.

En su mensaje, el escultor argentino apeló a razones humanitarias para que se garantice la integridad de los detenidos y finalizó con un llamado a la paz y a la esperanza para los pueblos de la región.