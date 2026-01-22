Pérez Esquivel reclamó intervención de la ONU ante el "secuestro" de Maduro por EEUU

El activista argentino y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, elevó un pedido formal ante las Naciones Unidas para denunciar lo que califica como una grave violación a los derechos humanos y a la soberanía venezolana. De acuerdo a información consignada por Página 12, en una misiva dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, el referente solicitó la conformación de una comisión que verifique las condiciones de detención y trato al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la diputada Cilia Flores.
Pedido formal
