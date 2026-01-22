Hacete socio para acceder a este contenido

Pedido formal

Pérez Esquivel reclamó intervención de la ONU ante el "secuestro" de Maduro por EEUU

El Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, solicitó una comisión para constatar la integridad de Maduro y Cilia Flores tras el violento operativo de EEUU en Caracas.

 Foto: Página 12
El activista argentino y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, elevó un pedido formal ante las Naciones Unidas para denunciar lo que califica como una grave violación a los derechos humanos y a la soberanía venezolana. De acuerdo a información consignada por Página 12, en una misiva dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, el referente solicitó la conformación de una comisión que verifique las condiciones de detención y trato al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la diputada Cilia Flores.

“Por razones humanitarias y de Derecho es urgente el envío de una Comisión de DD.HH. que garantice las condiciones físicas y psicológicas del presidente Maduro y su señora secuestrados en Venezuela”, escribió el referente.

Pérez Esquivel sostiene que el traslado de la pareja presidencial hacia los Estados Unidos fue producto de un "secuestro" que, ejecutado bajo las órdenes directas de la administración de Donald Trump, “violó la soberanía de ese país”.

Los detalles del secuestro

La captura, que tuvo lugar el pasado 3 de enero, se caracterizó por su extrema violencia y precisión técnica. Según los datos que trascendieron la incursión aérea y terrestre se resolvió en apenas 47 segundos. Se supo también que la intervención contó con inteligencia de la CIA, soporte de helicópteros y ataques directos con misiles contra puntos militares estratégicos.

El operativo dejó un saldo trágico de al menos 100 víctimas fatales, incluyendo a 55 custodios (entre ellos 32 ciudadanos cubanos).

Un juicio bajo la lupa

Actualmente, Maduro se encuentra en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. No obstante, el Nobel de la Paz cuestionó duramente la legitimidad de este proceso, tildándolo de "parodia de juicio extraterritorial" sin base jurídica sólida.

En su mensaje, el escultor argentino apeló a razones humanitarias para que se garantice la integridad de los detenidos y finalizó con un llamado a la paz y a la esperanza para los pueblos de la región.

