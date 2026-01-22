Francia y aliados detienen a un petrolero procedente de Rusia

Irregularidades detectadas por la Marina de Francia

La Prefectura Marítima del Mediterráneo declaró en un comunicado que el buque en cuestión es el carguero Grinch y que este había zarpado de la ciudad rusa de Múrmansk.

Tras el abordaje, el análisis de la documentación confirmó las dudas sobre la validez de la bandera, señaló.

Se presentó un informe ante la Fiscalía de Marsella y el petrolero fue desviado a un fondeadero bajo escolta naval para continuar con las "verificaciones".

Por su parte, la Embajada de Rusia en Francia está averiguando si entre la tripulación del petrolero detenido por la Marina gala hay ciudadanos rusos.