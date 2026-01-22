Francia y aliados detienen a un petrolero procedente de Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en redes sociales la detención en la mañana de este jueves de un buque petrolero en las aguas del mar Mediterráneo que viajaba desde Rusia y suscitó sospechas de "navegar bajo falsa bandera".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Marina francesa abordó el petrolero en alta mar, con apoyo de varios aliados del país europeo, "en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", indicó el presidente de Francia en su cuenta de X.
"Se ha abierto una investigación judicial. El buque ha sido desviado", informó Macron, reiterando su compromiso de garantizar la "implementación efectiva de las sanciones" occidentales contra Rusia.
Irregularidades detectadas por la Marina de Francia
La Prefectura Marítima del Mediterráneo declaró en un comunicado que el buque en cuestión es el carguero Grinch y que este había zarpado de la ciudad rusa de Múrmansk.
Tras el abordaje, el análisis de la documentación confirmó las dudas sobre la validez de la bandera, señaló.
Se presentó un informe ante la Fiscalía de Marsella y el petrolero fue desviado a un fondeadero bajo escolta naval para continuar con las "verificaciones".
Por su parte, la Embajada de Rusia en Francia está averiguando si entre la tripulación del petrolero detenido por la Marina gala hay ciudadanos rusos.