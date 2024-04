Israel-Irán: incertidumbre en el horizonte

El papel de EEUU

El propio EEUU tomó distancia con las posturas del primer Ministro Netanyahu. Este anunció que no pararía hasta no acabar de raíz con Hamas. “No hay fuerza en el mundo capaz de detenernos”, declaró públicamente. Pasaba a un segundo plano la trágica guerra entre Rusia y Ucrania, que logró amalgamar posiciones en occidente. La de Israel no.

Es más, poco a poco se fue uniformizando la postura de Occidente, pero contra de Israel. Contra el “gobierno del Estado”, deberíamos de decir. Esto porque se recurre con demasiado frecuencia a la acusación de antijudíos, o enemigos de su Estado a quienes no quieren avalar esta matanza indiscriminada contra los más indefensos.

No se vislumbra salida

A seis meses de comenzada la guerra, el analista internacional Raúl Sohr, desde EEUU, advirtió que lo más grave del conflicto es que “no se vislumbra una salida”. Cuestionó también el papel de los servicios de información e inteligencia de los Estados en conflicto y de los más importantes de los países que no están formalmente en guerra.

El Mossad, servicio de inteligencia de Israelí, goza de un prestigio profesional, superior al que hayan tenido en su momento la CIA.

¿Israel sabía de los ataques?

Ante esta reflexión uno se pregunta: ¿puede ser que Israel no supiera antes de los taques del 7 de octubre del año pasado? Dice dominar los movimientos territoriales dentro de la Franja de Gaza, a tal punto que sabe que los hospitales son centro de escondite del terrorismo y los bombardea. Pero no supo que a metros de varios Kibutz y en una de las zonas de mayor control de sus fronteras, se planeaba, sin su conocimiento, un ataque que ha generado una reacción condenable.

Varios Estados de la región dijeron que sabían que “algo pasaba” tras la frontera de Israel y Gaza y que avisaron. Pero Israel, que ejerce ese control tremendo sobre este franja de territorio palestino, a la que ni siquiera se le permite ser gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que solo gobierna En Cisjordania, territorio que, aprovechemos para recordarlo también ha sido atacado por Israel.

La semana pasada se sucedieron varios hechos graves: Netanyahu, cuya popularidad cae dentro de Israel día tras día, anuncia que “ya hay fecha para bombardear la ciudad de Rafah (Franja de Gaza), aunque no la (anuncia) para que tome de sorpresa”.

De inmediato el presidente Biden saca un comunicado escrito que lee él mismo ante las cámaras del mundo diciendo que “sería un gravísimo error”. El Premier Israelí le responde a su máximo aliado diciendo que “recibió información sobre el avance de las negociaciones con Hamás en El Cairo para un acuerdo alto el fuego y liberación de rehenes”. Pero insistió en que el ataque a Rafah seguía en pie.

Francia y Egipto se reúnen en Cisjordania para avanzar en las negociaciones. En medio de estos esfuerzos, hace un par de semanas, Israel bombardea al consulado de Irán en Damasco. Ayer, Irán tomo represalias y bombardeo territorio de Israel, inclusive Jerusalén.

Advertencias

Esta vez la solidaridad y condena de los bombardeos vino acompañada de advertencias a Israel: sus aliados no apoyarán si la escalda sigue e Israel toma acciones contra Irán. Netanyahu escuchó estas advertencias por no sabemos si las oyó con atención.

Yo me inclino a creer que los servicios de EEUU no sabían nada y por lo tanto no previeron alternativas de estas respectivas escaladas. En el día de hoy comenzó la visita a Washington ofreciendo una mediación el primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani. Es su primer visita a EEUU. Hoy comenzaba a conversar con el presidente Biden.

EL primer Ministro Persa estaba en Washington cuando Irán bombardeaba Israel.

Lamentablemente, no podemos hacer “adivinanzas” sobre esta noticia en curso. Pero al decir de Raúl Sohr, no se vislumbra una salida. La paz no aletea sobre aquellos cielos. Ojalá todo cambie. Hoy no se percibe.