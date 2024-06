La decisión de Juan Darthés tras ser condenado a seis años de prisión en Brasil

Personalidades y organizaciones apoyaron a Thelma Fardin

La decisión de la justicia brasileña generó una ola de apoyo hacia Thelma Fardin de diversas personalidades y organizaciones. Thelma, en su autobiografía El arte de no callarse, publicada en 2019, escribió: "La desigualdad que vivimos en nuestra sociedad es como un péndulo que durante muchos años estuvo suspendido de un lado, sostenido por la fuerza patriarcal. Gracias a la búsqueda de la igualdad, el péndulo ahora va en dirección al punto medio, al equilibrio".

La condena a Darthés fue replicada por medios internacionales como The New York Times, Folha do Sao Paulo, El País de Madrid y Corriere della Sera como "el MeToo argentino". En Argentina, el impacto de la noticia fue inmenso, y diversas organizaciones feministas celebraron el fallo como una victoria, especialmente en un contexto donde los derechos de mujeres y disidencias se encuentran amenazados.

Desde el colectivo Ni Una Menos se expresó: "Saludamos este fallo, en un momento de retroceso general de los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ en nuestro país y donde se intenta instalar un clima de impunidad absoluta". La Asociación Argentina de Actores y Actrices también manifestó su apoyo, resaltando que la denuncia de Fardin y la labor judicial visibilizan la violencia contra las mujeres como una cuestión de Estado.

Carla Junqueira, abogada de Fardin, comentó que Thelma se sentía emocionada y aliviada con la condena, lo que se evidenció en la conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional. Sobre las instancias de apelación, Junqueira explicó que Darthés tiene dos oportunidades para apelar, primero ante el mismo tribunal y luego, si es necesario, ante la Corte Suprema de Brasil.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, destacó la importancia de la sentencia: "Es muy importante el sentido de la sentencia, porque da cuenta de que los hechos de violencia sexual suelen ocurrir fuera de la vista de terceras personas, más allá de la víctima".

Noemí Frenkel, integrante del colectivo Actrices Argentinas, subrayó que "este fallo demuestra que se puede revertir la impunidad y da cuenta de las complejas formas de violencia simbólica y revictimización que padecen mujeres, infancias y adolescencias en su búsqueda de justicia".

Finalmente, la investigadora Dora Barrancos elogió la conducta de Thelma Fardin: "Es ejemplar el acontecimiento de la condena de Darthés por varias razones. Pero, sobre todo, es admirable la persistencia, entereza y resistencia de Thelma. Ella es un ejemplo para miles de mujeres que deben emularla. No callar nunca, como dice la propia Thelma, es la consigna, la fórmula principal para honrar la vida".