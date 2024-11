Lo que dijo Putin sobre permiso a Kiev para atacar territorio ruso con armas de largo alcance

De igual forma, el jefe de Estado ruso comentó en octubre, durante una enterevista con el periodista Pável Zarubin, que "no se trata de si se permitirá o no que alguien utilice estas armas contra Rusia". Puesto que "las tropas ucranianas no pueden usar estas armas por sí mismas" y "solo lo pueden hacer especialistas de los países de la OTAN, porque se necesitan medios de reconocimiento espacial, que Ucrania naturalmente no tiene".

"La única pregunta es si se permitirán a sí mismos atacar territorio ruso", aclaró en ese momento, al tiempo que aseguró que el Ministerio de Defensa ruso está analizando cómo podría responder a esos ataques con misiles de largo alcance, y propondrá varias opciones.