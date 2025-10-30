Masacre en hospital de Sudán: la OMS denuncia la muerte de más de 460 personas en El Fasher

Una ciudad arrasada

El Fasher, capital de Darfur del Norte, cayó el domingo bajo dominio total de las FAR, que desde abril de 2023 libran una guerra sangrienta contra el ejército regular comandado por el general Abdel Fatah al Burhan, jefe del gobierno de facto tras el golpe de Estado de 2021.

El asedio de 18 meses terminó en una ofensiva devastadora: mezquitas, hospitales y sedes de organizaciones humanitarias fueron atacadas, según denunció el propio gobierno desde Port Sudán, la ciudad costera donde se refugió tras perder el control del oeste.

“Más de 2.000 civiles murieron durante la invasión de la milicia en El Fasher”, afirmó Mona Nur Al Daem, responsable de ayuda humanitaria del gobierno, quien acusó a los paramilitares de haber atacado también a voluntarios de la Cruz Roja.

Evidencias de una masacre sistemática

El Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale, que analiza imágenes satelitales, confirmó que las matanzas continuaron durante al menos 48 horas después de la caída de la ciudad.

Las imágenes muestran ejecuciones sumarias en las inmediaciones de dos hospitales y masacres sistemáticas en los barrios periféricos, donde miles de civiles buscaron refugio.

Según la ONU, más de 33.000 personas huyeron en los últimos días hacia Tawila, a 70 kilómetros al oeste, que ya alberga a unos 650.000 desplazados. En El Fasher permanecen todavía unas 177.000 personas, atrapadas sin acceso a alimentos, atención médica ni corredores humanitarios.

“Los accesos a la ciudad están bloqueados y es casi imposible contactar a fuentes locales independientes”, advirtió la agencia humanitaria de Naciones Unidas (OCHA).

Un país en ruinas

Sudán vive desde hace un año y medio una guerra fratricida entre dos generales: Burhan, líder del ejército, y Mohamed Hamdan Daglo, alias Hemedti, comandante de las FAR y antiguo aliado del régimen.

El conflicto, que comenzó en abril de 2023, ha dejado más de 16.000 muertos y 11 millones de desplazados, según cifras de la ONU, en lo que ya se considera la mayor crisis de desplazamiento interno del planeta. Organismos internacionales denuncian que ambas partes han cometido crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y ataques indiscriminados contra civiles.

Objetivo de guerra

La OMS pidió que se respete la neutralidad médica y se garantice la protección del personal sanitario.

“Los hospitales no pueden ser campos de batalla”, declaró Tedros. “Médicos, enfermeras y pacientes deben ser protegidos conforme al derecho internacional humanitario”. Sin embargo, la guerra ha devastado el sistema de salud sudanés: más del 70 % de los centros médicos están fuera de servicio, y los pocos hospitales que siguen operando lo hacen sin electricidad ni medicamentos. La Maternidad Saudita de El Fasher —ahora escenario de la masacre denunciada— era uno de los últimos establecimientos funcionales en toda la región de Darfur.

Silencio y horror

Los relatos de sobrevivientes son escasos, pero coinciden en la misma imagen: cuerpos amontonados, disparos dentro de los pabellones y personal médico huyendo a pie.

“Los pacientes estaban indefensos. Nadie pudo sacarlos”, relató por teléfono un trabajador humanitario que logró salir de la ciudad. Mientras tanto, la comunidad internacional multiplica llamados al cese del fuego. La ONU, la Unión Africana y Estados Unidos reclamaron acceso humanitario inmediato y el establecimiento de corredores seguros para evacuar a los heridos.