Medio de Israel apunta a Cartes como facilitador de Hezbolá

“Las raíces del problema están plantadas en la Triple Frontera: La región de la triple frontera que conecta a Argentina, Brasil y Paraguay y que es un centro para el financiamiento del terrorismo a través del lavado de dinero de actividades ilícitas”, explicó el periodista.

”El gobierno de Estados Unidos ha descrito que los agentes de Hezbollah utilizan empresas en esa región como fachada para financiar actividades terroristas en el Medio Oriente”, aseveró.

Tase recordó que en “enero de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, entonces vicepresidente de Paraguay, por su participación en “corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay”.

Indica que “en ese momento, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, reconoció los vínculos de Cartes y Velázquez con Hezbolá, mientras que el Departamento del Tesoro alegó que “representantes tanto de Cartes como de Velázquez han cobrado sobornos en eventos privados celebrados por Hezbollah en Paraguay”.

Apuntan al papel del fiscal Rolón

”Las operaciones financieras clandestinas que benefician a la maquinaria de guerra de Hezbolá en el Medio Oriente, probablemente, seguirán creciendo mientras el actual fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, permanezca en el cargo”, sostiene el artículo.

Afirma que “esto se debe en gran parte a la comunicación facilitada por el enviado privado de Cartes a Rolón, el abogado Víctor Manuel Galeano Perrone. Perrone, conocido por vacacionar frecuentemente con Rolón, es el vínculo entre las políticas pro-Hezbolá de Cartes y la negativa de Rolón a investigar la red de lavado de dinero de la organización terrorista en Paraguay”.

Entre otros crímenes no resueltos en el mandato de Rolón, hace referencia a los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia el 10 de mayo del año 2022.

También apunta que Israel enfrenta “la desalentadora perspectiva de una guerra en múltiples frentes, la presencia de Rolón también significa que Cartes y Velázquez pueden seguir burlándose de Washington mientras realizan tráfico de influencias a favor de las operaciones de lavado de dinero que apoyan a Hezbolá”.

Agrega que, a pesar de las sanciones “del Tesoro, el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses” no se tomaron medidas inmediatas para confrontar y desbaratar la participación de Cartes y Velázquez con terroristas en el Medio Oriente.

Refiere que históricamente la Casa Blanca no logró combatir “los vínculos financieros de Hezbolá con América del Sur y con Paraguay en particular. La administración Biden no es una excepción”.

El medio israelí culpa al presidente Joe Biden de no enviar “un mensaje claro” a Irán ni se ha comprometido públicamente a emprender acciones militares contra Irán si Hezbolá ataca a Israel desde el Líbano, lo que dice que envalentona “a países como Paraguay para garantizar que un flujo creciente de financiamiento continúe fluyendo desde América del Sur hacia los bolsillos de Hezbolá”.

En la publicación, el periodista reprocha que, por lo que pasa en el norte de Israel, “las preocupaciones actuales sobre las actividades de Hezbolá en Paraguay también seguirán ensombreciendo lo que de otro modo podrían ser relaciones prometedoras entre Jerusalén y Asunción”.

Finalmente, llama a que los líderes israelíes y estadounidenses pongan fin a su postura tímida sobre el tema y trabajen para erradicar la corrupción de los facilitadores sudamericanos de Hezbolá. Remarca que la presencia de Hezbolá en Paraguay representa una amenaza para la seguridad de sus países.

Fuente: The Jerusalem Post y Última Hora