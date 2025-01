Muerte de "cascos azules" pone en cuestión papel de la ONU en Congo

"Yo no dudo de la capacidad profesional de los oficiales que están ahí, no dudo de esos vínculos que deben haber tejido y no dudo que tienen claro cuál es la prioridad, cuidar a su gente y en lo posible dar ayuda. Pero ellos van a sobrevivir por lo que logren ellos. Hoy están dependiendo de su capacidad", aseguró Barboza Zas, a propósito de las recientes muertes de efectivos de la ONU, entre ellos el soldado uruguayo Rodolfo Álvarez,.