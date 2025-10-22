"No será mucho": EEUU pinchó las expectativas para la compra de carne argentina

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos (EEUU), Brooke Rollins, enfrió el optimismo generado por el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la intención de ampliar las importaciones de carne desde Argentina. En declaraciones a la cadena CNBC, la funcionaria aclaró que el volumen de compras “no será mucho”, pese al avance de las negociaciones bilaterales.