"No será mucho": EEUU pinchó las expectativas para la compra de carne argentina

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos (EEUU), Brooke Rollins, enfrió el optimismo generado por el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la intención de ampliar las importaciones de carne desde Argentina. En declaraciones a la cadena CNBC, la funcionaria aclaró que el volumen de compras “no será mucho”, pese al avance de las negociaciones bilaterales.
Rollins confirmó que Washington mantiene conversaciones con Buenos Aires para ampliar la cuota de ingreso de carne vacuna con aranceles reducidos, aunque subrayó que cualquier apertura deberá garantizar la seguridad sanitaria del mercado estadounidense frente a posibles riesgos de fiebre aftosa. “Tenemos que asegurar que nuestra industria ganadera esté protegida”, sostuvo.
Fiebre aftosa
La advertencia resulta contradictoria con el estatus sanitario actual de Argentina, país que, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), está oficialmente libre de fiebre aftosa.
El diálogo entre ambos gobiernos se enmarca en un nuevo acuerdo comercial que busca elevar el cupo de exportación, actualmente de 20.000 toneladas, a entre 60.000 y 70.000 toneladas anuales. El excedente ingresaría con un arancel reducido del 10 %, según publicó La Gaceta.
Las declaraciones de Rollins se producen días después del anuncio del salvataje económico de hasta 20.000 millones de dólares que Estados Unidos acordó con Argentina, tras la reunión entre Trump y el presidente Javier Milei en Washington.