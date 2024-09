Petro denuncia que el lunes comenzará el golpe de Estado en su contra

Golpe sin soldados

Previamente, también en X, el mandatario advirtió que el golpe no sería militar, si no institucional.

"No amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes", escribió.

Petro afirmó el jueves que "corren ríos de dinero" para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo destituya y nombre en su lugar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y aseguró que el crimen organizado dio la orden para asesinarlo en un plazo de 3 meses.

(Sputnik)