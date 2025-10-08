Hacete socio para acceder a este contenido

Brutalidad policial en Argentina

Procesaron al gendarme que hirió al fotógrafo argentino Pablo Grillo en una manifestación

El 12 de marzo, el gendarme Héctor Guerrero, lanzó un proyectil que impactó contra la cabeza del joven que cubría la marcha de los jubilados frente al Congreso.

Instante en que Pablo Grillo cae herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el gendarme Héctor Guerrero durante la marcha en apoyo a los jubilados del miércoles 12 de marzo, en Buenos Aires. &nbsp;

El gendarme Héctor Guerrero fue responsabilizado por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que dejó con secuelas gravísimas al reportero gráfico durante una manifestación frente al Congreso. La Justicia lo procesó, embargó sus bienes y le prohibió salir del país, pero seguirá en libertad.

Brutalidad policial

El 12 de marzo pasado, en plena represión a una protesta de jubilados frente al Congreso en Buenos Aires, el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo cayó al suelo tras recibir en la cabeza el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno. La investigación judicial determinó que el proyectil había sido disparado de manera antirreglamentaria por el cabo primero de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, quien accionó su escopeta en al menos seis ocasiones apuntando en dirección horizontal hacia la multitud.

Grillo sobrevivió, pero sufrió una fractura expuesta de cráneo, hematomas cerebrales y secuelas neurológicas permanentes. El caso generó un fuerte repudio en el ámbito periodístico y en organismos de derechos humanos, que denunciaron el uso abusivo de la fuerza contra manifestantes y trabajadores de prensa.

Gendarme en libertad

La jueza federal María Servini resolvió esta semana procesar al gendarme por los delitos de lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas agravado, en concurso real. Además, dictó un embargo millonario sobre sus bienes —203 millones de pesos—, prohibió su salida del país y lo obligó a presentarse periódicamente ante la autoridad.

Sin embargo, Guerrero seguirá en libertad; la magistrada rechazó la prisión preventiva al considerar que no existen riesgos de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la causa.

La defensa del gendarme alegó que la visibilidad estaba reducida por humo y agua de los hidrantes, y que actuó según lo aprendido. La pericia balística y las imágenes del operativo, sin embargo, mostraron disparos reiterados fuera de protocolo.

