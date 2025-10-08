El gendarme Héctor Guerrero fue responsabilizado por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que dejó con secuelas gravísimas al reportero gráfico durante una manifestación frente al Congreso. La Justicia lo procesó, embargó sus bienes y le prohibió salir del país, pero seguirá en libertad.
Brutalidad policial en Argentina
Procesaron al gendarme que hirió al fotógrafo argentino Pablo Grillo en una manifestación
El 12 de marzo, el gendarme Héctor Guerrero, lanzó un proyectil que impactó contra la cabeza del joven que cubría la marcha de los jubilados frente al Congreso.