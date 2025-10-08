Procesaron al gendarme que hirió al fotógrafo argentino Pablo Grillo en una manifestación

Gendarme en libertad

La jueza federal María Servini resolvió esta semana procesar al gendarme por los delitos de lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas agravado, en concurso real. Además, dictó un embargo millonario sobre sus bienes —203 millones de pesos—, prohibió su salida del país y lo obligó a presentarse periódicamente ante la autoridad.

Sin embargo, Guerrero seguirá en libertad; la magistrada rechazó la prisión preventiva al considerar que no existen riesgos de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la causa.

La defensa del gendarme alegó que la visibilidad estaba reducida por humo y agua de los hidrantes, y que actuó según lo aprendido. La pericia balística y las imágenes del operativo, sin embargo, mostraron disparos reiterados fuera de protocolo.