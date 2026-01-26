Qué se dijeron Lula y Trump en una llamada que duró casi una hora

En ese marco, Lula reiteró su postura crítica frente a la iniciativa, que días atrás había cuestionado al considerar que Trump busca “crear una nueva ONU”. Durante la llamada, defendió el rol del organismo internacional existente y volvió a insistir en la necesidad de una reforma integral de las Naciones Unidas, incluida la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Relaciones bilaterales: Brasil-EEUU

En el plano bilateral, ambos mandatarios destacaron el buen momento de la relación entre Brasil y Estados Unidos. Celebraron los avances logrados en los últimos meses, entre ellos la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a productos brasileños.

Lula también propuso profundizar la cooperación en la lucha contra el lavado de activos y el tráfico de armas, mediante el intercambio de información sobre transacciones financieras, una iniciativa que fue bien recibida por Trump.

Finalmente, se confirmó que el presidente brasileño visitará Washington en febrero próximo, tras una gira por India y Corea del Sur, en una fecha que aún está por definirse.