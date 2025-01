Reapareció Corina Machado y acusó a Maduro de "consolidar un golpe de Estado"

Machado acusó a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de apoyar a Maduro a violar la Constitución venezolana. "Maduro hoy no se puso la banda en el pecho se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más (…) no tengan duda: esto se acabó", comentó.

En su mensaje anunció que Edmundo González no regresará este viernes a Caracas, sino cuando las "condiciones sean las adecuadas".

Líder que no vuelve

Indicó que el supuesto ganador de los comicios de julio “vendrá a juramentarse como presidente de Venezuela en el momento correcto cuando las condiciones sean las adecuadas (…) Decidimos que no es conveniente que el día de hoy (viernes) regrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental", expresó Machado a través de un mensaje grabado y difundido en su cuenta de Instagram.

Al respecto, aseguró que mantiene comunicación permanente con González, al margen de la gira internacional que realizó en busca de apoyo político.

Dice que fue "interceptada"

Machado destacó que la decisión de que el excandidato no regrese a Caracas obedece a las medidas de seguridad sobre defensa aérea que implementó el Gobierno en el país.

Por otra parte aseguró que el jueves fue "interceptada" por funcionarios policiales que tenían la orden de liberarla tras grabar un vídeo como "fe de vida", luego de su participación en una concentración el municipio Chacao, en el este de Caracas.

Señaló que tras ser liberada le tomó varias horas alejarse de la zona y resguardarse nuevamente.

Este viernes Maduro juramentó como presidente de Venezuela, para los próximos seis años, en un contexto de cuestionamientos a la transparencia de los comicios del 28 de julio pasado.

(Sputnik)