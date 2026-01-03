Rusia insta a EE.UU. a aclarar la captura de Nicolás Maduro

Trump confirmó la detención de Maduro

Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que en el curso del ataque de esta noche, que afectó a la capital venezolana, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, se capturó a Maduro y a la primera dama, que fueron trasladados "fuera del país".

La detención de Maduro y de Flores fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una "prueba de vida inmediata" de ambos.

Maduro será juzgado en EE.UU.

El senador estadounidense Mike Lee, del gobernante Partido Republicano, aseguró este sábado que no se esperan "más acciones en Venezuela" ahora que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está bajo custodia de las fuerzas norteamericanas.

Así lo indicó en redes sociales luego de conversar telefónicamente con el secretario de Estado, Marco Rubio. "No anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EE.UU.", escribió el representante de Utah.

"Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en EE.UU., y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto", agregó.