Sanae Takaichi, se convierte en la primera mujer en gobernar Japón

De 64 años y miembro del Partido Liberal Democrático (LDP), Takashi fue electa por la Cámara Baja con 237 votos, tras sellar un acuerdo de coalición con el Japan Innovation Party (Ishin), que le permitió obtener la mayoría necesaria. Sin embargo, su perfil genera controversia en materia social. Takaichi se opone al matrimonio igualitario, al uso de apellidos separados entre cónyuges y a la sucesión femenina en la monarquía, lo que ha despertado críticas de los movimientos feministas y progresistas del país.