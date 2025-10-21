Sanae Takaichi es conocida por su estilo firme y su cercanía al fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi es considerada una política de línea dura dentro del conservadurismo japonés. Ha defendido una revisión de la Constitución pacifista, un aumento del gasto en defensa y una política exterior centrada en los intereses nacionales bajo el lema “Japan First”.
Sanae Takaichi, se convierte en la primera mujer en gobernar Japón
Japón eligió a Sanae Takaichi como su nueva primera ministra, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo político del país en más de 140 años.