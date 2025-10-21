Tribunal colombiano absuelve al expresidente Uribe y reclama libertad inmediata

Por el cargo de soborno, el Tribunal concluyó por mayoría que no hay pruebas que muestren que el acusado indujo al pago a tres testigos para que mintieran, y pidió que el exmandatario sea investigado por posible falso testimonio. Sobre el delito de fraude procesal, los jueces indicaron que no estuvo sustentado en todos los elementos que solicita la ley.

Dicen que no hay prueba

“La ausencia de prueba directa inferencia sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal”, indicó el magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, citado por CNN.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el fallo y criticó que los jueces invaliden las intercepciones telefónicas contra el acusado.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, dijo Petro en un mensaje en X.

Uribe y los paramilitares

El caso tuvo origen en 2011, cuando el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve vinculó a Uribe con el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento de Antioquia, en una entrevista divulgada por el entonces congresista Iván Cepeda.

Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte Suprema archivó esa investigación y, en cambio, abrió una contra el expresidente.

Una interceptación telefónica a Uribe -ordenada erróneamente por una investigación a otro congresista-, también fue anulada por el Tribunal al considerarla una "chuzada" ilegal.

La magistrada Leonor Oviedo realizó un salvamento de voto de 400 páginas, por lo que ahora el caso podría entrar en casación y llegará a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.

(En base a información de Sputnik y CNN)