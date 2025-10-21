Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Uruguay | Osaka 2025 |

Marca País

Uruguay nomá: nuestro pabellón fue el más visitado de América Latina en la expo de Osaka

El pabellón uruguayo recibió más de 3,3 millones de visitantes, combinando cultura, innovación y promoción de productos uruguayos.

El pabellón de Uruguay fue el más visitado de América Latina en la Expo Osaka.

 Foto: Uruguay XXI
Por Redacción Caras y Caretas

El pabellón de Uruguay fue el más visitado de América Latina en la Expo Universal Osaka 2025, recibiendo a más de 3,3 millones de visitantes durante los seis meses de actividad. La cifra se inscribe dentro de un evento que reunió a 28,3 millones de personas de todo el mundo.

Según informó Uruguay XXI, el pabellón combinó experiencias interactivas con espacios de promoción comercial, cultural y turística.

Los visitantes pudieron conocer la trazabilidad de la carne y los vinos nacionales, interactuar con contenidos tecnológicos como videojuegos desarrollados junto a la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI) y experimentar proyectos educativos de Plan Ceibal. Además, se presentaron productos de Marca País, incluyendo Uruguay Meats, Uruguay Wine, Uruguay Wools y Uruguay Videogames, junto a exposiciones artísticas de destacados creadores uruguayos.

La propuesta multilingüe, con contenidos en japonés, permitió que empresarios y público general accedieran a información sobre oportunidades de inversión, tecnología y cooperación internacional. Cada jornada promedió 22.000 visitantes, y se distribuyeron más de 500 artículos promocionales.

En paralelo, Uruguay desarrolló una agenda institucional y cultural intensa: recibió visitas de líderes internacionales —entre ellos la princesa Takamado de Japón y presidentes de Panamá y Eslovaquia— y participó en 15 Días Nacionales de otros países. Se organizaron conciertos, proyecciones audiovisuales, exhibiciones gastronómicas y muestras temáticas, como la dedicada a la lana uruguaya o las celebraciones del Maracanazo y Carlos Gardel.

Dos misiones oficiales reforzaron la presencia uruguaya: en junio, encabezada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y en setiembre, por la viceministra de Turismo, Ana Claudia Caram, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, con foco en turismo y relaciones institucionales. Uruguay también mantuvo reuniones con empresas japonesas de tecnología, energía y educación, incluyendo KEPCO, Hitachi y Kawasaki.

El pabellón contó con la participación de más de 30 instituciones públicas y privadas, así como de varias intendencias, lo que permitió mostrar la diversidad territorial del país. La experiencia incluyó degustaciones de vinos y aceites de oliva, exposiciones de productos artesanales y eventos musicales que reforzaron la imagen de Uruguay como un país creativo, confiable y comprometido con la sostenibilidad.

La cobertura internacional fue amplia, con medios japoneses y regionales destacando la propuesta del pabellón y la activa participación institucional de Uruguay en el evento.

"Uruguay dejó una huella"

“Fue una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo el Uruguay moderno, creativo y sostenible que somos. Logramos proyectar una imagen país sólida, generar alianzas estratégicas y dejar una huella de confianza y cercanía con el público japonés y la comunidad internacional”, señaló el comisario del pabellón, Benjamín Liberoff.

“Cada visitante pudo llevarse una imagen directa de nuestro país: su talento, su apertura al mundo y su compromiso con el futuro”, agregó.

Por su parte, la gerenta de Marca País, Larissa Perdomo, destacó que “en Osaka pudieron ver un país grande en confianza, talento y capacidad de innovar. Uruguay dejó una huella que combina profesionalismo, cercanía y una identidad sólida”. 2U

