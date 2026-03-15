Trump amenaza a la OTAN: "Acabará mal si no me ayuda a garantizar seguridad en Ormuz"

Asimismo, Trump cuestionó la disposición de los Estados de la OTAN a apoyar a EEUU, a diferencia de la política de Washington que es comprometido con la ayuda a la alianza.

Trump no se siente obligado

En este contexto, el líder norteamericano indicó que EEUU no estaba obligado a ayudar a sus aliados de la OTAN a apoyar a Ucrania.

"Hemos sido muy amables. No estábamos obligados a ayudarlos con Ucrania. Ucrania se encuentra a miles de kilómetros de distancia (...) Pero los ayudamos", recordó.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

‎La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

Irán responde

‎‎Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en diversos países de Oriente Medio. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.

‎El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)