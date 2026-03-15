Trump amenaza a la OTAN: "Acabará mal si no me ayuda a garantizar seguridad en Ormuz"

La OTAN se enfrentará a un futuro sombrío si sus países miembros no responden a la solicitud de EEUU de ayudar a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista al periódico Financial Times.
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El sábado pasado, Trump, instó a los países a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para que "deje de ser una amenaza". Subrayó que Estados Unidos "pronto garantizará" la seguridad y la libertad en el estrecho.
"Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy mal para el futuro de la OTAN", afirmó el presidente.
Asimismo, Trump cuestionó la disposición de los Estados de la OTAN a apoyar a EEUU, a diferencia de la política de Washington que es comprometido con la ayuda a la alianza.
Trump no se siente obligado
En este contexto, el líder norteamericano indicó que EEUU no estaba obligado a ayudar a sus aliados de la OTAN a apoyar a Ucrania.
"Hemos sido muy amables. No estábamos obligados a ayudarlos con Ucrania. Ucrania se encuentra a miles de kilómetros de distancia (...) Pero los ayudamos", recordó.
El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.
La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.
Irán responde
Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en diversos países de Oriente Medio. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.
El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
(Sputnik)