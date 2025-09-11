Trump evalúa restricciones a medicamentos de China

En contraste, gigantes farmacéuticos como Pfizer, Merck, AstraZeneca y Sanofi han incrementado sus operaciones en China, adquiriendo fármacos experimentales a precios competitivos. Datos de la consultora DealForma indican que, solo en el primer semestre del año, el 38 % de las grandes transacciones en biotecnología involucraron medicamentos chinos.

“Las grandes empresas se están beneficiando enormemente. Están consiguiendo grandes acuerdos y no quieren que esto termine”, señaló Brad Loncar, exinversor en biotecnología y actual director de BiotechTV.

Seguridad nacional y pacientes en riesgo

El debate trasciende lo económico. En Washington, tanto republicanos como demócratas advierten que la dependencia de China en insumos médicos constituye una vulnerabilidad estratégica. Temen que, en un escenario de crisis sanitaria, Pekín pueda restringir exportaciones, afectando directamente a los pacientes estadounidenses.

Un borrador de la orden ejecutiva plantea incentivos para expandir la producción local de medicamentos esenciales —como antibióticos y analgésicos básicos— mediante créditos fiscales a empresas que trasladen sus plantas a Estados Unidos. También prevé que el gobierno otorgue prioridad en compras a fabricantes nacionales.

Voces enfrentadas

La Casa Blanca, a través de su portavoz Kush Desai, aseguró que la administración “no está considerando activamente” la iniciativa. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que continúan las reuniones con inversores y líderes empresariales para definir posibles escenarios.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, se manifestó en contra de la medida. “No queremos que [los chinos] dejen de tratar el cáncer”, advirtió en una entrevista. Bourla resaltó que las alianzas con laboratorios chinos benefician tanto a las farmacéuticas como a los pacientes estadounidenses.

A comienzos de este año, el ejecutivo viajó a Pekín para reunirse con el primer ministro Li Qiang y poco después selló un acuerdo multimillonario con la firma 3SBio por un fármaco experimental contra el cáncer, valorado en hasta 6.000 millones de dólares.

Futuro incierto

De aplicarse, la orden ejecutiva sería la primera medida directa de Trump contra la entrada de medicamentos chinos al mercado estadounidense. Analistas advierten, sin embargo, que el giro proteccionista podría limitar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras y reducir la competitividad de la industria biotecnológica nacional frente a sus rivales internacionales.