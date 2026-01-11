Trump redobla amenazas a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero. Cero"

"Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", afirmó.

Ataque en Venezuela

EEUU llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico. La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de cien personas.

El 16 de diciembre, Trump ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.

El mandatario también anunció que EEUU designó al Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera.

Contra Cuba

Tras la operación en Venezuela, Trump dijo a la prensa que Cuba "parecía lista para caer", aunque consideró poco probable que se necesiten acciones militares contra la isla.

Cuba y Venezuela llevan muchos años cooperando en diversas esferas. En particular, miles de médicos cubanos trabajan en el territorio venezolano, en 2020 las autoridades venezolanas estimaron su número en 22.000.

(En base a Sputnik y RT)