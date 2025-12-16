El soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos (Buenos Aires), residencia oficial del presidente de Argentina Javier Milei, fue encontrado muerto durante la madrugada de este martes 16 de diciembre. El cuerpo del joven militar fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia, consignó Página 12.
Un custodio apareció muerto en la residencia de Milei
Un militar de 21 años, que cumplía tareas de vigilancia para el presidente Javier Milei, fue hallado muerto con un tiro en la cabeza en la Quinta de Olivos.