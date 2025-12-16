Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo muerto | Javier Milei | custodio

Quinta de Olivos

Un custodio apareció muerto en la residencia de Milei

Un militar de 21 años, que cumplía tareas de vigilancia para el presidente Javier Milei, fue hallado muerto con un tiro en la cabeza en la Quinta de Olivos.

Un joven custodio apareció muerto en la Quinta de Olivos.&nbsp;

Un joven custodio apareció muerto en la Quinta de Olivos. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos (Buenos Aires), residencia oficial del presidente de Argentina Javier Milei, fue encontrado muerto durante la madrugada de este martes 16 de diciembre. El cuerpo del joven militar fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia, consignó Página 12.

Carta y deudas

Aunque las autoridades todavía no han brindado detalles del deceso del joven militar, el uniformado habría sido hallado con un tiro en la cabeza, según informó Perfil.

El medio añadió que junto a su cuerpo habría aparecido una carta, con un mensaje dirigido a los camaradas y familiares del soldado, en la que indica que estaba apremiado por una deuda de dinero a diferentes bancos.

¿Qué dijeron las autoridades argentinas?

El hecho fue confirmado por las autoridades a través de un comunicado. En el documento, citado por El Sol, señalan que una vez conocido el caso, "de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

Asimismo, indican que por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, "se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho".

Las autoridades señalan que todas las hipótesis permanecen bajo análisis y cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por el poder judicial competente.

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar