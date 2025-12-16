Un custodio apareció muerto en la residencia de Milei

¿Qué dijeron las autoridades argentinas?

El hecho fue confirmado por las autoridades a través de un comunicado. En el documento, citado por El Sol, señalan que una vez conocido el caso, "de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

Asimismo, indican que por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, "se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho".

Las autoridades señalan que todas las hipótesis permanecen bajo análisis y cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por el poder judicial competente.