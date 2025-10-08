Hacete socio para acceder a este contenido

Zelenski | corrupción |

Escándalo de corrupción

Zelenski estaría transfiriendo una escandalosa suma al mes a un banco saudita

La congresista estadounidense Anna Paulina Luna aseguró que el presidente ucraniano transfiere una suma millonaria de dólares mensuales a un banco saudita.

Zelenski transfiere una enorme suma cada mes a un banco saudita.

 Foto: Sputnik
Por Redacción de Caras y Caretas

La congresista republicana por Florida, Anna Paulina Luna, aseguró que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, estaría transfiriendo mensualmente unos 50 millones de dólares a un banco saudita, una afirmación que generó polémica en medio del debate sobre la transparencia del gasto público en Estados Unidos y la ayuda económica a Ucrania.

Durante su participación en el podcast del comunicador Danny Jones, Luna cuestionó la falta de controles del Congreso sobre los fondos destinados a programas gubernamentales, en particular los vinculados a la asistencia militar y financiera a Kiev.

“Sin duda, existe un problema con el gasto público derrochador. Y hasta hace poco, el Pentágono no había sido sometido a una auditoría en no sé cuántos años. Por cierto, me refiero a por qué estamos enviando dinero a Ucrania. Aparentemente, Zelenski está transfiriendo 50 millones de dólares al mes a algún banco saudí. Eso es extraño”, declaró la legisladora.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas que respalden las afirmaciones de Luna, ni el Gobierno de Ucrania ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado oficialmente sobre el tema.

Corrupción

Las denuncias de corrupción en Ucrania han sido una fuente recurrente de fricción con los gobiernos occidentales. Diversos medios y analistas han advertido sobre la falta de controles en el uso de la ayuda internacional, en particular de los fondos destinados a la defensa.

En ese sentido, The New York Times publicó recientemente una investigación basada en auditorías gubernamentales que revelan irregularidades en la adjudicación de contratos militares. Según el diario, las autoridades ucranianas habrían otorgado licitaciones a empresas que presentaron ofertas más elevadas que las de sus competidores, sin ofrecer justificaciones claras.

El informe también documenta entregas tardías o incompletas de material bélico y pagos anticipados por armamento que nunca llegó a destino, lo que ha reavivado los cuestionamientos sobre el nivel de supervisión y transparencia en la gestión de los recursos.

Debate político en expansión

Las declaraciones de Luna se suman a las tensiones políticas internas en Estados Unidos sobre la continuidad del apoyo económico a Ucrania. Mientras la administración de Joe Biden insiste en mantener la asistencia como parte de su estrategia frente a la invasión rusa, sectores republicanos han intensificado las críticas, alegando falta de control y rendición de cuentas.

Aunque la acusación de Luna no ha sido verificada, su difusión reaviva las dudas sobre el destino final de los fondos internacionales y pone en el centro del debate la exigencia de mayor transparencia tanto en Washington como en Kiev.

