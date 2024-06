Zulan Popa: "El bloqueo es una medida de guerra que impacta en todos los ámbitos de la vida"

Este año, lógicamente, vamos a presentar nuevamente nuestra resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchos se preguntan, bueno, pero si se aprueba una resolución, ¿por qué no se aplica? Bueno, porque tiene carácter no vinculante. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, es importante que el mundo reitere cada año que está en contra de esta política criminal contra el pueblo cubano, que tiene como objetivo fundamental una cuestión esencialmente política, que es destruir la revolución cubana. Lo que se busca con esto es lacerar la soberanía de Cuba, lacerar la independencia de Cuba y generar una situación de hastío en la población cubana, para que sea esa misma población la que tire el traste con el proceso revolucionario.

¿Qué medidas se llevan adelante para enfrentar esta situación?

Hoy estamos en un proceso, en una situación de garantizar esa canasta básica que es subsidiada a todo el pueblo cubano, sin distinción de raza, de sexo, de credo, de creencias religiosas, de posición política, ideológica. O sea, se la damos a todos los cubanos y a todas las cubanas. Tenemos que garantizar eso, tenemos que garantizar la continuidad de nuestro proceso revolucionario. Tenemos que garantizar nuestra soberanía alimentaria, que es una tarea que tenemos pendiente. Es una tarea compleja porque, por ejemplo, los hijos de los campesinos no quieren trabajar la tierra, porque tienen la posibilidad de ser médicos, de ser abogados, de ser psicólogos, no quieren trabajar la tierra. Y nosotros tenemos la necesidad imperiosa de estimular la incorporación a las tareas agrícolas.

El Gobierno cubano, con toda la voluntad, ha implementado una serie de medidas como es la entrega de tierras en usufructo gratuito, o bueno, el respaldo a las cooperativas de producción agropecuaria. Pero evidentemente hace falta hacer mucho más para nosotros producir el alimento que consumimos en un mundo donde cada vez los alimentos cuestan más. Ustedes lo conocen porque el Uruguay es un país productor de alimentos, produce alimentos para 53 millones de personas y realmente crecen cada vez más los precios de los alimentos. Y no es sostenible. No es sostenible importar la mayoría de los alimentos que consumimos. Entonces estamos en esa dinámica, en una dinámica de nuestro presidente, de un contacto directo con lo que pasa en todo el país, en cada municipio, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las principales problemáticas, cómo se pueden resolver los problemas. Y cuáles son las principales problemáticas, no solo, digamos, a nivel de los gobiernos locales, sino de las comunidades, los jóvenes, el intercambio con los jóvenes, el intercambio, por ejemplo, con los diferentes sectores religiosos, con el sector privado, porque en Cuba hay más de 3000 pymes que son privadas y son también estatales.

¿Qué papel pueden jugar los cubanos que residen en el exterior?

Los cubanos residentes en el exterior también aportan y contribuyen al desarrollo socioeconómico de nuestro país, de nuestra patria, que en definitiva es de todos. Es una realidad marcadamente compleja, sobre todo a partir de la inclusión nuevamente por parte de Trump, de manera injusta, en este listado de países patrocinadores del terrorismo, del cual Obama nos excluyó en su momento. Cuba generalmente ha sido un país agredido. Cuba no agrede, Cuba no rompe relaciones. Al contrario, Cuba lleva solidaridad, lleva médicos, lleva alfabetización. Cuba está presente, ha estado presente en la lucha contra la covid, en la lucha contra el ébola. O sea, Cuba es un país de paz y ha sido un país agredido. Entonces es injusto que estemos nosotros en un listado de esta naturaleza, que lleva sanciones muy fuertes, sobre todo desde el punto de vista financiero.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

La emigración cubana

Cuba pretende siempre fortalecer los vínculos con los cubanos residentes en el exterior. No es un proceso nuevo, al contrario, nosotros tenemos un diálogo que fue iniciado por nuestro Comandante en el 1978 a partir de la intencionalidad de utilizar confines políticos a la inmigración cubana contra la revolución. Pero ha habido un proceso continuo, que además es irreversible, de fortalecimiento con los cubanos. El año pasado se hizo la cuarta conferencia en Cuba, la nación y la inmigración desde el Uruguay. Viajaron cuatro representantes desde Uruguay. Estuvimos allí presente y fue la posibilidad de respaldar una vez más a nuestra patria, de conocer las principales preocupaciones. Este tipo de intercambio también nos permite a nosotros conocer cuáles son los principales reclamos de la comunidad cubana residente en el exterior y dar respuesta a algunos de ellos en función del análisis de la situación y cuándo es más conveniente la adopción de determinadas medidas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, la ruptura de las relaciones con más de 150 bancos con Cuba y la paralización de operaciones. Por ejemplo, ciudadanos que quieran viajar desde Cuba o que hayan viajado a Cuba para ir a EEUU tienen que pedir visa aunque sean beneficiarios del programa ESTA (Sistema electrónico de autorización de viajes). O sea, son sanciones bien fuertes. La persecución de nuestras transacciones financieras. La persecución de los buques que llevan el petróleo a Cuba. Las navieras tienen temor de viajar a Cuba porque las multas son altísimas. Y te puedo enumerar un sinfín de medidas que están contenidas, incluyendo, y esto es parte del bloqueo, la imposibilidad del ciudadano norteamericano de hacer turismo en Cuba porque lo tienen prohibido por ley. El ciudadano norteamericano no puede conocer Cuba porque lo tiene prohibido por ley.

Entonces son cuestiones que cuando tú las miras fríamente constituyen una aberración contra el pueblo cubano. Y lo que buscan es justamente ahogar, asfixiar al pueblo cubano. Nuestro presidente en una reciente entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet ha dicho que si realmente no podemos, quiten los bloqueos. Porque con bloqueo hemos demostrado, por ejemplo, que podemos hacer nuestras propias vacunas contra la covid-19, que logramos evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, que tenemos un medicamento para evitar la amputación del pie diabético, que estamos desarrollando una vacuna contra el cáncer de pulmón, que tenemos sistema de salud gratuito para todas las personas, educación gratuita. Realmente el bloqueo económico y financiero pretende una asfixia económica y pretenden dar al traste con nuestro proceso revolucionario.

Cuba es un país respetuoso del principio de unión y no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países. Cada país, cada pueblo decide el sistema político, económico y social que quiere darse. Y ese también es el caso de Cuba. Han sido muchos, o sea, han sido siglos de sangre derramada por defender nuestro proceso. Desde el inicio de la guerra de los 10 años, de las gestas independentistas cubanas y es justamente eso lo que defendemos. Se habla, se nos critica por muchas cosas y Cuba tiene criterio también sobre muchas cosas. Pero bueno, nos critican, por ejemplo, porque tenemos un partido único, pero es que la idea del partido único no es una idea que sale de la nada. Justamente la falta de unidad entre los cubanos en la guerra de los 10 años que se inició en 1868 fue una de las causas del fracaso de esa guerra. Y a partir de la comprensión de lo que pasó en aquel momento, José Martí, que es nuestro apóstol, el héroe nacional, una figura reconocida y trascendental para el mundo y sobre todo para para Hispanoamérica, se da cuenta de la importancia de la unidad del pueblo cubano. Y es a partir de ahí que se da la tarea de interactuar con todos los cubanos, incluyendo los que vivían fuera de Cuba, los que vivían en Tampa, en Cayo Hueso, los tabaqueros también aportaron a la gesta independentista de 1895. Y es cuando Martí se da cuenta y dice que hay que lograr la unidad de todos los cubanos, y crea el Partido Revolucionario Cubano.

La idea de un solo partido en Cuba viene desde ahí. Entonces son cuestiones que también hay que explicar, hay que dar a conocer también cuáles son los logros de la Revolución Cubana. Hace prácticamente 17 años hay una brigada médica cubana aquí, devolviéndole la visión al pueblo de Uruguay, sobre todo a las personas de la tercera edad. Operan de cataratas, de pterigión y hay una relación de cariño, una relación de respeto entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Uruguay. Aquí tuvimos también especialistas en ortoprótesis que fueron muy queridos, que realmente realizaron una labor encomiable. Cuba ha estado prácticamente en el mundo entero. Es reconocida Cuba por su solidaridad, por todos los aportes que realiza. Eso es una realidad, es innegable. Pero los grandes medios de comunicación no hablan de eso, las redes sociales tampoco hablan de eso.

Muchas personas hablan de una guerra de cuarta generación donde las redes sociales son esenciales.

En mi opinión es una guerra muy sofisticada. Es una guerra esencialmente cultural, es muy sutil, con mensajes que muchas veces no se logran identificar. Son mensajes subliminales, pero que tienen un impacto sobre todo en la población joven, esa población que lee menos, esa población que, en el caso nuestro, y pasa también con los procesos en el mundo, está cada vez más distante de las generaciones históricas. Entonces nos toca a nosotros, de una manera que ellos puedan entender, que puedan apropiarse de esos contenidos, darles a conocer nuestra historia para no repetir los errores del pasado.

Le quiero consultar por la inclusión de Cuba en la lista que elabora el Gobierno de los Estados Unidos referida a los países patrocinadores del terrorismo. ¿Cuba puede salir de esa lista por la simple disposición del presidente de Estado Unidos o es una decisión del Poder Legislativo?

Bueno, en el caso de la presidencia de Obama, él mismo nos excluyó de ese listado y Trump, terminando su mandato, nos volvió a incluir. Eso es una realidad. De la misma manera decimos que el bloqueo, si bien constituye un entramado de disposiciones jurídicas y legales, el presidente de EE.UU tiene prerrogativas suficientes para vaciar el bloqueo de contenido. Eso es una realidad y se demostró durante la presidencia de Obama cuando establecimos o restablecimos las relaciones diplomáticas y se retomó el diálogo en múltiples esferas y se avanzó en un grupo de cuestiones.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Condena del bloqueo en ONU?

Nosotros queremos agradecer al Uruguay su voto a favor de nuestra resolución que anualmente condena el bloqueo en Naciones Unidas. Uruguay tiene una posición histórica con respecto a Cuba. Cuando Cuba presente este año nuevamente la resolución, será una oportunidad más de realizar este ejercicio en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no es el único momento en el que Cuba aborda el tema. Hay un movimiento permanente en el mundo de solidaridad, de denuncia de lo que significa el bloqueo, del impacto y además hay acciones concretas, no sólo de la solidaridad, también de los cubanos residentes en el exterior que permanentemente envían donativos a Cuba, que realizan acciones para denunciar el bloqueo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuánto mejoró ese vínculo más allá del aspecto diplomático?

Durante la etapa de Obama el bloqueo se recrudeció, o sea, se avanzó en el ámbito político, diplomático, se retomó el diálogo en múltiples esferas, se restablecieron las relaciones, que son, digamos, cuestiones trascendentales en ese proceso de normalización de los vínculos entre Cuba y EEUU. Pero, por ejemplo, hubo una fuerte presión del lobby agrícola norteamericano para la venta de alimentos a Cuba.

Ahora, ¿qué fue lo que se logró de ahí? La venta de algunos alimentos en condiciones que realmente son extremadamente complicadas para Cuba. Porque se dice “de qué bloqueo se habla si Cuba compra pollo”. Es cierto, Cuba compra pollo pero tiene que pagar al contado el pollo, y además por adelantado. Eso no lo hace ningún país en el mundo. Independientemente de que nosotros no podemos utilizar el dólar en nuestras transacciones, lo cual nos complica sobremanera ese vínculo económico, poder adquirir lo que necesitamos en el mundo. Y además no podemos acceder a crédito. Ningún país en el mundo vive así, sobre todo los países en vía en desarrollo, los países chicos, que tenemos muchos más desafíos que los países grandes, que las potencias, los países desarrollados.

Entonces, a partir de ahí, Cuba logra comprar, pero pagando al contado y por adelantado. Son condiciones muy complejas. También ahí se permitió la venta de medicamentos, pero es tan complicado el sistema para que Cuba pueda comprar los medicamentos, que los que venden los medicamentos no quieren realmente complicarse en esa dinámica. Y está prohibido expresamente apoyar o adquirir productos de la biotecnología cubana, porque se conoce la calidad de los productos cubanos. Por ejemplo, las vacunas cubanas contra la covid-19, que tenemos incluso una para la población infantil a partir de los dos años, Cuba la ha donado. Hay gobiernos que están implementando sus campañas de vacunación contra la enfermedad con la vacuna cubana. Entonces hay un reconocimiento. Esa misma vacuna contra el cáncer de pulmón. O sea, Cuba tiene hitos. No sé, las vacunas pentavalentes que muchos países del mundo han utilizado, Cuba tiene hitos en ese sentido.

Pero realmente, te reitero, durante la etapa de Obama el bloqueo se profundizó aunque en aspectos diplomáticos se mejoró. Y con Trump hubo un retroceso en todo lo que se había avanzado, incluyendo el cierre de los servicios consulares de EEUU en la Habana a partir de los supuestos ataques sónicos por parte de Cuba, que ha sido ampliamente demostrado, tanto por la comunidad científica cubana como la norteamericana, que de ataques sónicos no ha habido nada, fue un pretexto para ese retroceso en las relaciones bilaterales y que además tuvo y tiene un impacto directo en la familia cubana transnacional. Porque cuando usted cierra los servicios consulares, usted limita la posibilidad de los viajes de esos familiares a ver a sus familiares en EEUU. O sea, el ciudadano cubano tiene que ir a Guyana para hacer todo el proceso, no lo puede hacer desde la Habana.

Es una dinámica muy compleja.

Lo es. Y además estuvieron limitadas las remesas. Recientemente fue que se anunció el inicio del envío de remesas desde las oficinas de DHL en todo EEUU hacia Cuba. Los más de 400 puntos que había en Cuba para el envío, para recibir esas remesas, estaban cerrados. Y durante la pandemia, que fue una etapa muy compleja para el mundo entero, Cuba lógicamente no escapó. Si bien implementó una estrategia altamente efectiva para combatir la pandemia, EEUU nos negó a nosotros la compra de ventiladores pulmonares, EEUU

nos negó a nosotros la compra de oxígeno. O sea que cuando te das cuenta, son medidas aberrantes, son medidas de guerra. Por eso decimos que califica como un acto de genocidio. Y bueno, la inclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo refuerza, agudiza esta agresión contra el pueblo cubano.

Usted habló de una serie de desafíos que tiene Cuba a nivel interno y le quiero preguntar concretamente respecto al vínculo con la juventud, con una generación que no tiene nada que ver con la histórica ni con la posterior y son nietos o bisnietos de aquella. ¿Cómo se aborda ese vínculo y cuáles son las perspectivas, digamos, que uno se plantea?

Yo creo realmente que siempre la relación con los jóvenes es retadora. Es retadora porque el joven tiene una mirada diferente de los fenómenos, tiene formas diferentes de comunicarse. Hoy los jóvenes no leen un libro en papel, probablemente ni lean un libro completo. Entonces tú tienes que buscar formas efectivas de comunicarte, de acercarte. Yo he pensado mucho, por ejemplo, cómo llevar a los jóvenes el tema del bloqueo.

O sea, yo creo que hay que dar conferencias, nosotros tenemos que intercambiar, pero una buena forma de que los jóvenes constaten, por ejemplo, el impacto del bloqueo es llevándolos a un hospital y viendo cómo los niños que padecen cáncer no pueden tener sus tratamientos completos porque EEUU nos impide la compra de esos medicamentos en un mercado tan cercano como el de ellos, a pesar de que nosotros hacemos ingentes esfuerzos y tenemos grandes avances en el enfrentamiento de esta enfermedad. Entonces, las redes sociales tienen tantas ventajas como desventajas, porque cada persona tiene una cuota de poder y coloca una información que puede ser real o no, y esa información empieza a correr. Y después, cómo tú desmontas eso, nosotros hemos sido atacados o somos atacados permanentemente por operaciones políticos mediáticas que ruedan, que buscan justamente en esta guerra de cuarta generación, por una guerra de cuarta generación, buscan justamente dar al traste con el proceso revolucionario.

Y hay múltiples experiencias en otros países de cómo han influido negativamente las redes sociales, que son las que más siguen los jóvenes. Hay estudios incluso de cuáles son las redes que más siguen los jóvenes. Entonces nosotros tenemos como reto colocar contenido atractivo, intercambiar con los jóvenes y ver cuál es la mejor manera de que ellos se involucren en el proceso revolucionario. En Cuba se realiza anualmente el coloquio Patria, que permite intercambiar con periodistas, con creadores, con personas que están vinculadas al ámbito comunicacional, no sólo de Cuba, sino también del exterior. Porque también los procesos progresistas, los procesos revolucionarios, los que luchamos por las causas justas del mundo, tenemos que integrarnos en esta voluntad de llevar la verdad, de que se dé a conocer la verdad y que se den a conocer los logros, las cosas positivas. A veces uno ve cosas tan interesantes que tienen poco impacto.

Yo te decía que la guerra es esencialmente cultural. Se apuesta a una banalización de los contenidos, se apuesta también a una a un desmontaje de los términos, o sea, de los términos de democracia. Entonces hay que, de manera también muy inteligente, de manera muy fina, trabajar estas cuestiones con los jóvenes, hay que llevarles esos contenidos. Yo estoy convencida que es muy difícil, pero no es imposible.

Recientemente tuve una reunión amplia con los jóvenes en la capital, con las diferentes organizaciones, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, para intercambiar con ellos, para conocer sus opiniones, cuáles son sus preocupaciones, porque lógicamente cada grupo etario tiene sus preocupaciones, tiene sus planteos, tiene sus desafíos. Entonces con los jóvenes hay que sentarse permanentemente a escucharlos, porque tienen además ideas muy buenas, son impetuosos. Entonces, con los jóvenes hay que intercambiar permanentemente y hay que nutrirse, hay que nutrirse que esa disposición al intercambio generacional tiene que estar presente. Porque no solo nosotros tenemos cosas que enseñar, también tenemos que aprender mucho.