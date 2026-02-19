Dos investigadoras por el caso Cardama abren el debate entre oficialismo y oposición

El anuncia de la rescisión del contrato con el astillero Cardama por parte del gobierno generó un duro cruce entre el oficialismo y la oposición. Este miércoles de mañana fue la primera sesión de la comisión preinvestigadora sobre el caso Cardama que impulsó el Frente Amplio (FA) en el Senado. Un rato más tarde, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez envió una solicitud a la presidencia de la cámara baja para conformar una investigadora sobre el mismo tema. Estrictamente -según consigna el documento-, solicitó que se disponga la creación de una comisión investigadora “sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionados con rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas anunciado el pasado viernes". Rodríguez agregó que, “para mejor comprensión del proceso”, propone que la fecha a investigar sea “desde 2005 hasta el anuncio de la rescisión”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, le dio trámite al pedido y ya se conformó una comisión preinvestigadora, como lo marca el reglamento, que se reunirá este jueves a las 9.30 y tendrá 48 horas para expedirse sobre si hay méritos para que se conforme una investigadora. En la comisión habrá dos diputados del oficialismo, Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, y uno de la oposición, el nacionalista Juan José Olaizola.
Preinvestigadora en el Senado
A todo esto, el senador del FA Sebastián Sabini, que impulsó la investigadora en la cámara alta sobre Cardama, luego de comparecer ante la preinvestigadora este miércoles de mañana, dijo en rueda de prensa que pretenden investigar "una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XXI”. Sostuvo que esto se debe a una serie de incumplimientos “muy graves” de Cardama, relacionados a las dos garantías, “que nunca llegó a presentar, en realidad”, así como también a incumplimientos de los plazos.
Sabini dijo que se deben establecer “cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades anteriores sobre todo este proceso”, y por qué se eligió a una empresa “que proponía construir dos barcazas por el precio de una”. “Una empresa que no tenía experiencia y fue la peor calificada en el único proceso concursal y abierto que existió”, subrayó.