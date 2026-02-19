Dos investigadoras por el caso Cardama abren el debate entre oficialismo y oposición

El anuncia de la rescisión del contrato con el astillero Cardama por parte del gobierno generó un duro cruce entre el oficialismo y la oposición. Este miércoles de mañana fue la primera sesión de la comisión preinvestigadora sobre el caso Cardama que impulsó el Frente Amplio (FA) en el Senado. Un rato más tarde, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez envió una solicitud a la presidencia de la cámara baja para conformar una investigadora sobre el mismo tema. Estrictamente -según consigna el documento-, solicitó que se disponga la creación de una comisión investigadora “sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionados con rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas anunciado el pasado viernes". Rodríguez agregó que, “para mejor comprensión del proceso”, propone que la fecha a investigar sea “desde 2005 hasta el anuncio de la rescisión”.