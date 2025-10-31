Ambiente e Interior coordinan acciones para cuidar las áreas protegidas

Ortuño, destacó la buena voluntad planteada y el compromiso por el Ministerio del Interior y la Policía con el cuidado del ambiente.

"La agenda de trabajo en común que ya venimos desarrollando a través del contacto fluido de los equipos y, lo más importante, la agenda de trabajo futuro con la instalación de equipos de trabajo específico entre técnicos de ambos ministerios para mejorar los protocolos de actuación, los procedimientos y las políticas generales que incluso incluirán mejoras en la normativa a partir de la experiencia en campo y en la práctica de ambos equipos”, señaló Ortuño.

Agenda de trabajo entre Ambiente e Interior

En el encuentro se realizó un intercambio de información, sobre la agenda de trabajo que van a mantener los Ministerios y Direcciones involucradas para el control, la prevención y represión de los delitos medioambientales. Esta agenda de trabajo implica al coordinación de instancias de capacitación mutua entre los ambos ministerios, que se llevarán a cabo en todo el país.

En este sentido, la subsecretaria Valverde, expresó que esta reunión pretende “robustecer los lazos de trabajo, la información que se tiene que compartir, cuestión que ya venimos haciendo”.

“Se visualizó, de ambas instituciones, la necesidad de capacitación de la policía con respecto al medioambiente y del personal de medioambiente en los operativos que haga”, para la detección de algunos aspectos que colaboren con investigación policial y “hacer análisis criminal al respecto”, añadió.