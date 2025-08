Plan Político del FA: "Nuestro pueblo ha vuelto a confiar en nosotros y no podemos fallar"

“Nos animamos a decir que nuevamente estamos viviendo una etapa de reconstrucción para nuestro país”, expresa el documento, que vincula la crisis actual con el legado de la administración anterior. “A pesar del recorte de las políticas sociales, nos dejaron un país más endeudado, con un aparato productivo estancado y una inserción internacional debilitada”.

Un desafío político, ético y cultural

El FA plantea que el momento político exige no solo respuestas técnicas o institucionales, sino también un proyecto ético y cultural que enfrente “la aporofobia, la naturalización de la desigualdad, el individualismo y el racismo”.

“Las transformaciones culturales requieren un análisis profundo, más allá de lo coyuntural”, sostiene el documento, que denuncia los efectos del neoliberalismo global en la vida cotidiana. “Un cambio cultural no se produce en cinco años ni se produce por los efectos de un gobierno”.

Democracia viva y protagonismo ciudadano

Uno de los ejes centrales del plan es el fortalecimiento del tejido democrático mediante la participación activa de la ciudadanía. El Frente Amplio se compromete a construir “las grandes confluencias sociales que se requieren para asegurar la profundidad y sostenibilidad de los cambios necesarios para un país de bienestar para todas y todos, de inclusión y justicia social”.

“La democracia es un proceso permanente de participación y construcción colectiva, transformando lo social para ampliar nuestros márgenes de libertad e igualdad”, destacada como una de las claves del nuevo período, especialmente ante la ausencia de mayoría parlamentaria.

Balance y autocrítica: recuperar el vínculo con la sociedad

En un gesto infrecuente en el discurso político, el Frente Amplio realiza una autocrítica explícita sobre los errores del pasado ciclo progresista. Reconoce que “el proceso político de cambios no estuvo lo suficientemente acompañado de una tarea de generación de conciencia política” y que hubo una “pérdida del vínculo con sectores sociales y movimientos populares”.

“Si la gente no es protagonista de los procesos, es lógico que no se sienta representada con nuestras políticas”, sostiene el documento, al tiempo que subraya: “El relacionamiento político del Frente Amplio con los actores sociales no es delegable. Ese es un error que cometimos reiteradamente”.

Juventud, feminismos y participación territorial

El documento dedica capítulos especiales al fortalecimiento de la estructura partidaria, la descentralización y la renovación generacional. Se destaca el rol clave de las mujeres y disidencias en la vida política del FA, y se reafirma el compromiso con la paridad, la erradicación de la violencia política y el cierre de brechas de género.

“Sabemos que todos estos procesos serían imposibles sin el saber y la militancia de las mujeres y disidencias en la fuerza política”, afirma el documento, que también reconoce que “la situación actual genera limitaciones reales a la hora de incidir” para las y los jóvenes, en especial en el interior del país.

En ese marco, se proyecta una nueva gira nacional, una profundización del programa “Frente Amplio te Escucha” y el fortalecimiento de los comités de base, definidos como “el núcleo central de la actividad política” del FA.

Comunicación, finanzas y organización: una estructura viva y en movimiento

El plan también incluye un apartado extenso sobre el rol de la comunicación, las finanzas y la estructura organizativa. Propone una modernización integral de la estrategia comunicacional, con énfasis en la descentralización y el uso de nuevas tecnologías. “Comunicar no es simplemente diseñar un afiche o grabar un carroparlante, la comunicación atraviesa la acción política”, afirman.

Sobre las finanzas, el FA declara que se encuentra con “cuentas saneadas” pero advierte que “necesitamos llegar más fuertes a la próxima contienda electoral contra una derecha que tendrá todo el poderío económico, político y mediático”.

Una unidad crítica y combativa

El cierre del documento recupera las palabras del general Líber Seregni para definir el tipo de unidad que necesita la izquierda: “No queremos una unidad muerta, que se complazca en mantener su fachada (...). La nuestra es una unidad crítica, que sepa discernir con claridad todas nuestras insuficiencias”.